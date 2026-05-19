منافس مصر - أزمة تأشيرات دخول لاعبي إيران للولايات المتحدة تقترب من النهاية

اقتربت أزمة إصدار تأشيرات لاعبي المنتخب الإيراني للولايات المتحدة من أجل خوض كأس العالم من النهاية.

وحامت الشكوك حول مشاركة إيران في المونديال الذي تستضيفه الولايات المتحدة وكندا والمكسيك الصيف المقبل، بسبب حربها مع الولايات المتحدة.

وقال أمير مهدي علوي في تصريح نشرته وكالة تسنيم إنه لم يتم حتى الآن إصدار أي تأشيرة لأي من أعضاء المنتخب الإيراني.

لكنه أكد أن ذلك سيحدث قبل يوم الجمعة المقبل.

إلى ذلك، كشف مهدي محمد نبي نائب رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم ومدير منتخب إيران تفاصيل برنامج إعداد الفريق لكأس العالم 2026.

وقال محمد نبي في تصريحات نقلتها وكالة تسنيم: "المنتخب الإيراني يتوجه إلى تركيا وفق البرنامج المحدد مسبقًا، لخوض مباراتين وديتين مؤكدتين".

وأضاف "أحد المنتخبين هو جامبيا، أما المنافس الثاني فسيتم الإعلان عنه خلال اليومين أو الثلاثة المقبلة بعد توقيع العقود النهائية. كما سنخوض مباراة أمام أحد الأندية التركية".

وتابع "بعد ذلك سيتوجه المنتخب إلى مدينة توسان في ولاية أريزونا الأمريكية، حيث سنواجه بورتوريكو".

واستطرد "بالنظر إلى المعسكرات القصيرة التي أقامها الجهاز الفني في طهران، نأمل أن يسهم معسكر تركيا في تحقيق رؤية المدرب أمير قلعه نويي الفنية".

ويتواجد منتخب إيران ضمن المجموعة السابعة رفقة مصر وبلجيكا ونيوزيلندا.

وأكد مدير منتخب إيران رضاه عن وضع اللاعبين قبل كأس العالم قائلا "الجهاز الفني كان على تواصل ممتاز مع اللاعبين من الناحيتين النفسية والتحفيزية. كما أن مراسم التوديع التي أُقيمت في ساحة الثورة بطهران ساهمت في رفع معنويات الفريق".

وأتم "دعم رئيس الاتحاد مهدي تاج، إلى جانب وزير الرياضة أحمد دنيا مالي، وكذلك دعم حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كان حاضرًا دائمًا. ونأمل أن تكون نتائجنا في كأس العالم بالشكل الذي يُرضي الشعب الإيراني".

وينطلق كأس العالم 2026 يوم 11 يونيو وينتهي 19 يوليو.

سيلعب منتخب الفراعنة ضد إيران في مباراة الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات يوم 27 يونيو المقبل.