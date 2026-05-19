كينجسلي كومان جاهز لجولة حسم الدوري مع النصر

الثلاثاء، 19 مايو 2026 - 13:56

كتب : FilGoal

كينجسلي كومان - النصر - الاتفاق

أظهر الفرنسي كينجسلي كومان جناح النصر جاهزية تامة لبدء مواجهة ضمك يوم الخميس، في ختام جولات الدوري السعودي، حسبما أفادت جريدة الرياضية السعودية.

وأوضح التقرير أن جاهزية الفرنسي اكتملت وأصبح مؤهَّلًا لبدء مباراة ضمك على ملعب الأول بارك.

واستأنف النصر تدريباته، مساء الإثنين، بعد يوم راحةٍ أعقب مباراة جامبا أوساكا الياباني، التي خسِرها الفريق 0ـ1، السبت في نهائي دوري أبطال آسيا 2.

واكتفى اللاعبون الذين بدؤوا النهائي بتمارينَ استشفائية داخل النادي الصحي.

وأدَّى الباقون، باستثناء المصابين، تدريبًا اعتياديًّا، بدنيًّا فنيًّا، شارك فيه كومان، الذي دخل بديلًا أمام أوساكا دون أن يكون جاهزًا بنسبة 100% بعد إصابته الأخيرة، حسبما ذكر مُدرِّبه البرتغالي جورجي جيسوس بعد المباراة.

وأفاد التقرير أن عبد الإله العمري وعبد الله الخيبري خاضا تمارين بدنية بمعزلٍ عن التدريب الجماعي الذي غابا عنه بسبب إصابتيهما الأخيرتين.

وحرمت الإصابتان اللاعبَين من خوض النهائي القاري، فيما يرجح التقرير عودتهما إلى الفريق خلال اليومين المقبلين.

ومن غير المرجح أن يعود الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش الذي حرمته الإصابة من النهائي.

وواصل بروزوفيتش تنفيذ الجلسات العلاجية في عيادة النادي.

ومن أجل حسم لقب الدوري، تحتاج كتيبة جيسوس، متصدّرة الترتيب برصيد 83 نقطة، إلى الفوز على ضمك، الذي يكافح بدوره لتفادي الهبوط ويبحث عن نقطة وحيدة تضمن له البقاء.

في ظل مطاردة الهلال الوصيف بفارق نقطتين فقط، ويستعد لملاقاة الفيحاء في الوقت نفسه.

