تقرير: برشلونة يحسم مصير 3 لاعبين بعد رحيل ليفاندوفسكي

يترقب برشلونة حسم مصير 3 لاعبين مع نهاية الموسم، بعد رحيل روبرت ليفاندوفسكي عن الفريق.

وتتعلق الملفات بكل من أندرياس كريستنسن وجواو كانسيلو وماركوس راشفورد، في ظل اختلاف مواقفهم التعاقدية.

وكشفت صحيفة سبورت الملفات المفتوحة في برشلونة بالوقت الحالي عقب رحيل ليفاندوفسكي.

وينتهي عقد كريستنسن بنهاية الموسم الجاري، بينما تنتهي إعارة كانسيلو وراشفورد.

ويملك كريستنسن عرضا من برشلونة لتجديد عقده، لكن بشروط مالية أقل ولمدة موسم واحد، مع اهتمام من أندية إنجليزية بضمه.

ولم يشارك المدافع الدنماركي مؤخرا بعد عودته من الإصابة، ما يزيد من الغموض حول مستقبله.

في المقابل، نجح كانسيلو في إقناع الجهاز الفني بإمكانية استمراره، خاصة بعد تطوره التكتيكي وقدرته على اللعب في أكثر من مركز.

ويرغب اللاعب في البقاء، بينما يدرس برشلونة التفاوض مع ناديه الهلال السعودي لحسم الصفقة، في ظل عدم وجود بند شراء في عقد الإعارة.

أما راشفورد، فيبقى موقفه معلقا رغم أرقامه الجيدة هذا الموسم، بعدما ساهم في 28 هدفا بين تسجيل وصناعة.

ويواجه برشلونة أزمة في قيمة الصفقة، إذ تبلغ قيمة بند الشراء من مانشستر يونايتد نحو 30 مليون يورو.

ويرحب اللاعب بالاستمرار، لكن الأمر يتطلب تخفيضا كبيرا في راتبه، خاصة مع سعي برشلونة للتعاقد مع مهاجم جديد.