مدرب طلائع الجيش: خالد عوض بين الأهلي وبيراميدز.. وحسم أمره متروك للإدارة

كشف جمعة مشهور المدير الفني لفريق طلائع الجيش عن اهتمام كل من الأهلي وبيراميدز بضم خالد عوض ظهير أيمن الفريق.

وتغلب طلائع الجيش على فاركو بهدف دون مقابل ضمن منافسات الجولة 11 من مرحلة البقاء في الدوري، ليحسم الفريق العسكري استمراره.

وقال جمعة مشهور عبر قناة ten: "قبل انتصارنا على فاركو لم نحسم البقاء في الدوري، ولعبنا بأريحية بسبب مركزنا في جدول الترتيب".

وتابع مشهور "لم نحسم ملف صفقات الموسم المقبل سواء بالقادمين أو الراحلين".

وشدد "نادي طلائع الجيش بيتي ومن المتوقع أن تكون هناك جلسة مقبلة لحسم موقفي من الاستمرار".

واختتم مشهور تصريحاته "خالد عوض كان قريبا من الانتقال إلى بيراميدز في يناير الماضي لكن الأمور توقفت في النهاية، حاليا هناك مفاوضات من الأهلي وبيراميدز والأمر متروك للإدارة لاتخاذ القرار".

ورفع طلائع الجيش رصيده إلى 37 نقطة في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري.

وفاز طلائع الجيش بمباراتين في آخر ثلاث مواجهات خاضهم الفريق.

وكان قد تأكد هبوط كل من الإسماعيلي وفاركو وحرس الحدود.