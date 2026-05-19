سبورت: برشلونة لن يخاطر بمشاركة توريس بسبب كأس العالم

الثلاثاء، 19 مايو 2026 - 12:50

كتب : FilGoal

يتجه هانز فليك مدرب برشلونة إلى عدم مشاركة فيران توريس لاعب الفريق ضد فالنسيا.

ويستعد برشلونة لمواجهة منافسه فالنسيا في المباراة التي ستجمعهما السبت المقبل في الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني.

وبحسب صحيفة سبورت، فإن برشلونة لن يخاطر بمشاركة فيران توريس الذي يعاني من حمل عضلي زائد ضد فالنسيا من أجل جاهزيته لكأس العالم حال انضمامه لقائمة إسبانيا.

ولم يعلن لويس دي لا فوينتي مدرب منتخب إسبانيا بعد القائمة المستدعاة لكأس العالم 2026.

ومن المقرر أن يعلن لويس دي لا فوينتي قائمة اللاعبين المستدعين يوم الإثنين 25 مايو.

وستلعب إسبانيا أولى مبارياتها في كأس العالم، يوم 15 يونيو أمام كاب فيردي ولم يتبقَّ سوى 4 أسابيع.

وتوج برشلونة ببطولة الدوري الإسباني بالفوز على ريال مدريد في الكلاسيكو خلال الجولة 35.

ويتصدر برشلونة جدول الترتيب برصيد 94 نقطة.

ويأتي فالنسيا في المركز التاسع برصيد 46 نقطة ويبتعد بفارق نقطتين عن خيتافي في المركز السابع والمشارك في دوري المؤتمر.

