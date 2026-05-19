هل ترى يا أنشيلوتي؟ جواو بيدرو يتوج بجائزة أفضل لاعبي تشيلسي هذا الموسم

اختير جواو بيدرو كأفضل لاعب في فريق تشيلسي لموسم 2025-2026 بعد موسم أول رائع سجل خلاله 20 هدفًا.

وحصل المهاجم البرازيلي على أكثر من 60٪ من أصوات الجماهير في الاستفتاء، بفضل مستواه الثابت وتأثيره الهجومي الكبير طوال الموسم.

وجاء إنزو فيرنانديز في المركز الثاني، بينما حل مويسيس كايسيدو ثالثًا.

وسيتم تسليم جواو بيدرو جائزة أفضل لاعب في الموسم قبل مباراة تشيلسي أمام توتنام مساء الثلاثاء على ملعب ستامفورد بريدج.

انضم جواو بيدرو إلى تشيلسي قادمًا من برايتون في صيف 2025، وترك بصمته سريعًا مع الفريق خلال كأس العالم للأندية، حيث سجل هدفين في نصف النهائي وهدفًا في النهائي ليساهم في تتويج الزرق بالنسخة الجديدة من البطولة.

واستمر تألقه في بداية موسم 2025-2026، فسجل أمام وست هام يونايتد وفولام، ثم أحرز هدف الفوز الوحيد ضد توتنام في نوفمبر. كما افتتح سجله التهديفي في دوري أبطال أوروبا بهدف أمام أتالانتا.

ومع تقدم الموسم، ارتفع مستواه أكثر، إذ سجل 13 هدفًا في آخر 22 مباراة له مع تشيلسي في جميع البطولات، من بينها ثنائية مميزة أمام نابولي في دوري الأبطال، وثلاثية أمام أستون فيلا، وهي أول هاتريك له في الدوري الإنجليزي.

وخاض جواو بيدرو 49 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم، وهو رقم لم يتفوق عليه سوى إنزو فيرنانديز وبيدرو نيتو.

كما أصبح اللاعب رقم 11 في تاريخ تشيلسي الذي يسجل 20 هدفا في موسمه الأول مع الفريق خلال حقبة الدوري الإنجليزي بشكله الجديد.

ولم يقتصر دوره على التسجيل فقط، بل صنع أيضًا 5 أهداف في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، إلى جانب تسجيله 15 هدفًا في البطولة.

وبهذا الإنجاز، أصبح سادس لاعب في تاريخ تشيلسي يساهم بـ20 هدفًا أو أكثر في الدوري الإنجليزي خلال موسمه الأول مع النادي، بعد جيمي فلويد هاسلبانك، إيدين هازارد، دييجو كوستا، سيسك فابريجاس وكول بالمر.

الجائزة تأتي بالتزامن مع غياب جواو بيدرو عن قائمة منتخب البرازيل في كأس العالم 2026.

وأعلن كارلو أنشيلوتي مدرب منتخب البرازيل في وقت سابق القائمة المستدعاة لفريقه الذي سيخوض نهائيات كأس العالم 2026.

وكتب بيدرو عبر إنستجرام "حاولت أن أبذل قصارى جهدي في جميع الأوقات، للأسف لم يكن من الممكن تحقيق حلم تمثيل بلدي في كأس العالم، لكنني أبقى هادئا ومركزا كما أحاول دائما أن أكون".

وأضاف "السعادة والإحباط جزء من كرة القدم، من الآن فصاعدا أتمنى التوفيق للجميع الذين هم هناك وسأكون مشجعا آخر يهتف لهم ليجلبوا اللقب السادس إلى الوطن".

ويستعد منتخب البرازيل للمشاركة في كأس العالم 2026 والذي سيقام في أمريكا والمكسيك وكندا.

وشهدت القائمة النهائية تواجد نيمار دا سيلفا، بينما غاب جواو بيدرو.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي بالتالي:

الحراس: أليسون بيكر (ليفربول) - إيدرسون (فنربخشة) - ويفرتون (جريميو).

الدفاع: أليكس ساندرو (فلامينجو) - بريمير (يوفنتوس) - دانيلو (فلامنجو) - دوجلاس سانتوس (زينيت) - باولو هينريكي (فاسكو دي جاما) - إيبانيز (أهلي جدة) - ليو بيريرا (فلامينجو) - ماركينيوس (باريس سان جيرمان) - ويسلي (روما).

الوسط: برونو جيماريش (نيوكاسل) - كاسيميرو (مانشستر يونايتد) - دانيلو (بوتافوجو) - فابينيو (اتحاد جدة) - لوكاس باكيتا (فلامنجو).

الهجوم: إندريك (أولمبيك ليون) - جابرييل مارتينيلي (أرسنال) - إجور تياجو (برينتفورد) - لويز هنريكي (زينيت) - ماتيوس كونيا (ولفرهامبتون) - نيمار (سانتوس) - رافينيا (برشلونة) - رايان (بورنموث) - فينيسيوس جونيور (ريال مدريد).

ويستعد منتخب البرازيل لمواجهة منتخب مصر في المباريات التحضيرية لكأس العالم في نهاية شهر مايو استعدادا للمونديال.

ويقع منتخب البرازيل في المجموعة الثالثة التي تضم كل من "المغرب، هايتي، اسكتلندا.