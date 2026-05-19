مكي: خسارة الاتحاد أمام غزل المحلة كانت مؤلمة.. ومواجهة الإسماعيلي صعبة رغم هبوطهم

أعرب أحمد حسن مكي المدرب المساعد بالجهاز الفني لفريق الاتحاد السكندري عن حزنه بعد الخسارة أمام غزل المحلة.

وحقق غزل المحلة فوزا قاتلا على الاتحاد السكندري بهدف دون رد في مباراة أقيمت على ملعب غزل المحلة بالجولة 11 من مرحلة الهبوط بالدوري المصري الممتاز.

وقال أحمد حسن مكي عبر قناة مودرن: "كانت نهاية صعبة وخسارة مؤلمة أمام غزل المحلة ولا نتمنى ذلك السيناريو، لا بديل عن الاتحاد في المباراتين المصيريتين لتخطي تلك المرحلة".

وتابع "كل المباريات ستكون صعبة حتى أمام الإسماعيلي الذي ضمن الهبوط، وأقول لهم حظ أوفر لم يكن هناك توفيق، ونسعى للفوز بالثلاث نقاط لتأمين مركزنا".

وأضاف "بالتأكيد كل الفريق كان يتابع نتيجة كهرباء الإسماعيلية ضد حرس الحدود، وأبلغناهم أن النتيجة التي جاءت لصالحنا يجب ألا تؤثر على تركيزنا".

أما عن حقيقة التوتر في غرفة ملابس الفريق أجاب "طبيعي عندما تكون النتائج سلبية أن يكون هناك توتر".

واختتم مكي تصريحاته "لكن هدفنا أن يكون تركيزنا فقط في المباراتين المقبلتين لعبور تلك المرحلة".

المباراة كانت هي الأولى لأحمد خطاب كمدرب لغزل المحلة بعد تعيينه خلفا لعلاء عبد العال.

سجل محمد إسلام "أرموشة" هدف فوز غزل المحلة بالمباراة.

الفوز رفع رصيد غزل المحلة للنقطة 34 ليبتعد عن مراكز الهبوط ب4 نقاط، بينما توقف رصيد الاتحاد عند النقطة 32 في المركز العاشر بفارق نقطتين عن كهرباء الإسماعيلية صاحب المركز الـ 11 بالمجموعة والمؤدي للهبوط.

وسيلعب غزل المحلة مباراته المقبلة ضد مودرن سبورت يوم الجمعة 22 مايو، بينما يلتقي الاتحاد السكندري مع الإسماعيلي بنفس اليوم.