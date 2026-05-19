مكي: خسارة الاتحاد أمام غزل المحلة كانت مؤلمة.. ومواجهة الإسماعيلي صعبة رغم هبوطهم

الثلاثاء، 19 مايو 2026 - 12:18

كتب : FilGoal

غزل المحلة - الاتحاد

أعرب أحمد حسن مكي المدرب المساعد بالجهاز الفني لفريق الاتحاد السكندري عن حزنه بعد الخسارة أمام غزل المحلة.

وحقق غزل المحلة فوزا قاتلا على الاتحاد السكندري بهدف دون رد في مباراة أقيمت على ملعب غزل المحلة بالجولة 11 من مرحلة الهبوط بالدوري المصري الممتاز.

وقال أحمد حسن مكي عبر قناة مودرن: "كانت نهاية صعبة وخسارة مؤلمة أمام غزل المحلة ولا نتمنى ذلك السيناريو، لا بديل عن الاتحاد في المباراتين المصيريتين لتخطي تلك المرحلة".

أخبار متعلقة:
في مباراة خطاب الأولى.. غزل المحلة يفوز على الاتحاد ويبتعد عن مراكز الهبوط للمباراة الرابعة على التوالي.. تذاكر مجانية لمباراة غزل المحلة ضد الاتحاد انتهت سلة - الأهلي (77)-(76) الاتحاد السكندري.. البطولة حمراء سلة - التاسعة.. الأهلي بطلا لدوري السوبر بفوز مثير على الاتحاد السكندري

وتابع "كل المباريات ستكون صعبة حتى أمام الإسماعيلي الذي ضمن الهبوط، وأقول لهم حظ أوفر لم يكن هناك توفيق، ونسعى للفوز بالثلاث نقاط لتأمين مركزنا".

وأضاف "بالتأكيد كل الفريق كان يتابع نتيجة كهرباء الإسماعيلية ضد حرس الحدود، وأبلغناهم أن النتيجة التي جاءت لصالحنا يجب ألا تؤثر على تركيزنا".

أما عن حقيقة التوتر في غرفة ملابس الفريق أجاب "طبيعي عندما تكون النتائج سلبية أن يكون هناك توتر".

واختتم مكي تصريحاته "لكن هدفنا أن يكون تركيزنا فقط في المباراتين المقبلتين لعبور تلك المرحلة".

المباراة كانت هي الأولى لأحمد خطاب كمدرب لغزل المحلة بعد تعيينه خلفا لعلاء عبد العال.

سجل محمد إسلام "أرموشة" هدف فوز غزل المحلة بالمباراة.

الفوز رفع رصيد غزل المحلة للنقطة 34 ليبتعد عن مراكز الهبوط ب4 نقاط، بينما توقف رصيد الاتحاد عند النقطة 32 في المركز العاشر بفارق نقطتين عن كهرباء الإسماعيلية صاحب المركز الـ 11 بالمجموعة والمؤدي للهبوط.

وسيلعب غزل المحلة مباراته المقبلة ضد مودرن سبورت يوم الجمعة 22 مايو، بينما يلتقي الاتحاد السكندري مع الإسماعيلي بنفس اليوم.

الدوري المصري الاتحاد أحمد حسن مكي غزل المحلة
نرشح لكم
مدرب طلائع الجيش: خالد عوض بين الأهلي وبيراميدز.. وحسم أمره متروك للإدارة سويلم: الزمالك سيشارك قاريا وأبو ريدة يتدخل لحل الأمور.. وإلغاء الهبوط سيجعلنا بدوري مدارس "استجابة لطلب ممدوح عباس".. سيراميكا كليوباترا يعلن التنازل عن حصته من التذاكر لـ الزمالك في الجول يكشف قائمة الأهلي أمام المصري.. و6 غيابات في الأحمر عبد العال: تاريخي لم يسمح لي بالاستمرار مع غزل المحلة والد أشرف داري: لديه عروض أوروبية وخليجية.. ونحترم تعاقدنا مع الأهلي رئيس غزل المحلة: فكرنا في التعاقد مع الجمل.. وخطاب قبل التحدي خبر في الجول – توروب لا يزال في المستشفى ومحاولات لعلاجه للحاق بمعسكر الأهلي
أخر الأخبار
تقرير: برشلونة يحسم مصير 3 لاعبين بعد رحيل ليفاندوفسكي 8 دقيقة | الكرة الأوروبية
مدرب طلائع الجيش: خالد عوض بين الأهلي وبيراميدز.. وحسم أمره متروك للإدارة 15 دقيقة | الدوري المصري
سبورت: برشلونة لن يخاطر بمشاركة توريس بسبب كأس العالم 28 دقيقة | في المونديال
هل ترى يا أنشيلوتي؟ جواو بيدرو يتوج بجائزة أفضل لاعبي تشيلسي هذا الموسم 48 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مكي: خسارة الاتحاد أمام غزل المحلة كانت مؤلمة.. ومواجهة الإسماعيلي صعبة رغم هبوطهم ساعة | الدوري المصري
العلا ينافس الدرعية على الصعود للدوري السعودي الممتاز ساعة | سعودي في الجول
كرة طائرة - "لا عقود للأندية التي عليها مديونيات".. الاتحاد يكشف موعد قيد اللاعبين ساعة | رياضات أخرى
لاوتارو: أتذكر شعور الجوع في طفولتي.. وأود إنهاء مسيرتي في إنتر ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسالة غامضة من إمام عاشور 2 انتهت نهائي الكونفدرالية - الزمالك (1)-(0) اتحاد العاصمة.. الأبيض يخسر اللقب 3 بعد خسارة الكونفدرالية.. تعرف على الجوائز المالية لـ الزمالك 4 "انتبهوا".. رونالدو يوجه رسالة إلى جماهير النصر بعد التعادل أمام الهلال
/articles/529412/مكي-خسارة-الاتحاد-أمام-غزل-المحلة-كانت-مؤلمة-ومواجهة-الإسماعيلي-صعبة-رغم-هبوطهم