العلا ينافس الدرعية على الصعود للدوري السعودي الممتاز

الثلاثاء، 19 مايو 2026 - 11:59

كتب : FilGoal

ضرب فريق العلا موعدًا مع الدرعية في نهائي الملحق المؤهل إلى الدوري السعودي الممتاز، بعدما تغلب على العروبة بنتيجة 2-1، مساء الإثنين، ضمن نصف نهائي دوري القسم الثاني.

وكرر العلا تفوقه على العروبة للمرة الثالثة هذا الموسم، ليحجز مقعده في المواجهة الحاسمة أمام الدرعية، المقررة السبت المقبل، والتي ستحدد صاحب البطاقة الثالثة والأخيرة المؤهلة إلى الدوري السعودي.

وكان أبها والفيصلي قد ضمنا التأهل المباشر بعد إنهائهما الموسم في المركزين الأول والثاني.

فيما تنافست أندية الدرعية والعلا والعروبة والجبلين، أصحاب المراكز من الثالث إلى السادس، عبر مرحلة الملحق.

وفي مباريات نصف النهائي، نجح الدرعية في عبور الجبلين بثلاثية نظيفة، بينما تفوق العلا على العروبة بهدفين مقابل هدف.

وشهدت مواجهات الفريقين هذا الموسم تفوقًا واضحًا للعلا، إذ فاز ذهابًا بهدف دون رد، ثم انتصر إيابًا بنتيجة 3-1.

قبل أن يؤكد أفضليته مجددًا في الملحق ويقصي العروبة من سباق الصعود.

