كرة طائرة - "لا عقود للأندية التي عليها مديونيات".. الاتحاد يكشف موعد قيد اللاعبين

الثلاثاء، 19 مايو 2026 - 11:54

كتب : FilGoal

الأهلي ضد الزمالك - كرة طائرة

أعلن الاتحاد المصري للكرة الطائرة مواعيد فتح باب القيد لجميع الدرجات والمراحل للموسم المقبل 2026 - 2027.

وشدد الاتحاد المصري في بيانه أنه لن يتم قبول أي أوراق قيد أو تسجيل أو عقود لأي من الأندية التي عليها مديونيات للاتحاد خلال فترة القيد.

وكشف الاتحاد في بيانه مواعيد فتح باب القيد كالآتي:

- الدرجة الأولى رجال وسيدات - من 1 يوليو إلى 2 أغسطس

- قطاع الناشئين (15- 17 - 19 سنة) - من 15 يونيو إلى 15 يوليو

- قطاع البراعم والأشبال - من 15 يوليو إلى 2 أغسطس.

كما لن تقبل أي أوراق قيد أو تسجيل أو شراء مطبوعات أو عقود لأي من الأندية التي عليها مديونيات للاتحاد خلال فترة القيد.

وتصبح فرق الأندية التي عليها مديونيات غير مقيدة بسجلات الاتحاد موسم 2026 - 2027.

وكان قد اختتم الموسم الماضي بهيمنة تامة من فريق الأهلي على مستوى الرجال والسيدات.

وتوج رجال الأهلي بخمسة ألقاب وهم الرباعية المحلية الدوري والكأس والسوبر ودوري المرتبط بجانب لقب إفريقيا والتأهل لكأس العالم للأندية.

أما فريق السيدات فسار على خطى الرجال وتوج بالخماسية.

