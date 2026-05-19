لاوتارو: أتذكر شعور الجوع في طفولتي.. وأود إنهاء مسيرتي في إنتر

تحدث لاوتارو مارتينيز قائد إنتر عن ذكريات طفولته الصعبة والتي عانى فيها من شعور الجوع.

وتوج إنتر بالثنائية المحلية بعد حسم الدوري في الجولة 35 أمام بارما، وحصل على كأس إيطاليا بالفوز على لاتسيو في النهائي.

وقال اللاعب الأرجنتيني عبر صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت: "أتذكر شعور الجوع في طفولتي أثناء انتظار العشاء، لم نكن قادرين على دفع الإيجار، لذلك عشنا 3 أعوام في منزل أحد الأصدقاء، كنا ندفع 100 بيزو مقابل الكهرباء".

وأضاف "أبتسم عندما أتذكر تلك الأيام، كنت سعيدا جدا، هذه الأحداث شكلتني كرجل وتعلمت التواضع والاحترام من والدي وهو ما أنقله الآن إلى أطفالي".

وأنهى حديثه قائلا: "أود أن أنهي مسيرتي في إنتر، أنا سعيد جدا هنا، لا أستطيع تخيل نفسي في مكان آخر، إذا لم يطلب النادي مني الرحيل فسأبقى هنا، لكن لا يمكن معرفة أي شيء في كرة القدم".

ويتصدر لاوتارو مارتينيز قائمة هدافي الدوري الإيطالي بتسجيله 17 هدفا ويبتعد عن دونييل مالين لاعب روما الوصيف المنضم في يناير الماضي إذ أحرز 13 هدفا.

وإجمالا، شارك اللاعب البالغ من العمر 28 عاما في 40 مباراة وسجل 22 هدفا وصنع 6 آخرين في جميع البطولات.