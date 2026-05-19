حكم نيجيري يدير لقاء مصر والمغرب في أمم إفريقيا للناشئين

الثلاثاء، 19 مايو 2026 - 11:45

كتب : FilGoal

منتخب مصر للناشئين

سيدير الحكم النيجيري عبد السلام إبيولا لقاء مصر والمغرب في كأس أمم أفريقيا للناشئين يوم الثلاثاء.

ويصطدم منتخب مصر بنظيره المغربي في الجولة الأخيرة لمرحلة المجموعات.

ويضم طاقم التحكيم، النيجيري عبدالسلام إبيولا قاسيم حكماً للساحة ويعاونه كل من الأوغندي براينسون موسيسي مساعداً أول، والتنزاني سيف مابنجا قاسيم مساعداً ثانياً، والأوغندي لاكي رازكي كاساليروي، حكماً رابعاً.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، في مواجهة قوية وحاسمة لتحديد المتأهلين إلى الدور ربع النهائي من البطولة.

إذ يحتل منتخب المغرب الصدارة بفارق الأهداف عن مصر، ولكلاهما 4 نقاط.

وضمن الفريقان بنسبة كبيرة التأهل لبطولة كأس العالم للناشئين 2026، التي يصعد إليها 10 منتخبات إفريقية، من أصل 16 تشارك في أمم إفريقيا.

أو على الأقل المنافسة على البطاقتين الأخيرتين للتأهل للمونديال.

إذ يتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعات الـ4 إلى كأس العالم.

فيما يلعب أصحاب المركز الثالث بالمجموعات الـ4 على البطاقتين الأخيرتين.

