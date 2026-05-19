أنشيلوتي: أدركنا أن نيمار سيكون مفيدا لنا في كأس العالم.. وهذه رسالة للمستبعدين

الثلاثاء، 19 مايو 2026 - 11:31

كتب : FilGoal

يرى كارلو أنشيلوتي مدرب منتخب البرازيل أن نيمار سيكون مفيدا للفريق في بطولة كأس العالم 2026.

ويستعد منتخب البرازيل للمشاركة في كأس العالم 2026 والذي سيقام في أمريكا والمكسيك وكندا.

وقال المدرب الإيطالي عبر شبكة جلوبو: "نيمار سيكون لاعبا مهما لنا في كأس العالم، قضينا السنة بأكملها في تحليل مستواه، أدركنا أنه في هذه الفترة الأخيرة كان لديه استمرارية وكان في حالة بدنية جيدة".

وأتم "أنا حزين من أجل اللاعبين المستبعدين مثل جواو بيدرو، سيحصلون على فرص في المستقبل".

وأعلن كارلو أنشيلوتي مدرب منتخب البرازيل في وقت سابق القائمة المستدعاة لفريقه الذي سيخوض نهائيات كأس العالم 2026.

وشهدت القائمة النهائية تواجد نيمار دا سيلفا، بينما غاب جواو بيدرو لاعب تشيلسي.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي بالتالي:

الحراس: أليسون بيكر (ليفربول) - إيدرسون (فنربخشة) - ويفرتون (جريميو).

الدفاع: أليكس ساندرو (فلامينجو) - بريمير (يوفنتوس) - دانيلو (فلامنجو) - دوجلاس سانتوس (زينيت) - باولو هينريكي (فاسكو دي جاما) - إيبانيز (أهلي جدة) - ليو بيريرا (فلامينجو) - ماركينيوس (باريس سان جيرمان) - ويسلي (روما).

الوسط: برونو جيماريش (نيوكاسل) - كاسيميرو (مانشستر يونايتد) - دانيلو (بوتافوجو) - فابينيو (اتحاد جدة) - لوكاس باكيتا (فلامنجو).

الهجوم: إندريك (أولمبيك ليون) - جابرييل مارتينيلي (أرسنال) - إجور تياجو (برينتفورد) - لويز هنريكي (زينيت) - ماتيوس كونيا (ولفرهامبتون) - نيمار (سانتوس) - رافينيا (برشلونة) - رايان (بورنموث) - فينيسيوس جونيور (ريال مدريد).

ويستعد منتخب البرازيل لمواجهة منتخب مصر في المباريات التحضيرية لكأس العالم في نهاية شهر مايو استعدادا للمونديال.

ويقع منتخب البرازيل في المجموعة الثالثة التي تضم كل من "المغرب، هايتي، اسكتلندا".

