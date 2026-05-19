اتحاد جدة يطالب رابطة الدوري السعودي بـ500 مليون.. وبنزيمة النصيب الأكبر

الثلاثاء، 19 مايو 2026 - 11:19

كتب : FilGoal

الهلال - كريم بنزيمة

تترقَّب إدارة نادي اتحاد جدة التوصُّل إلى اتفاق نهائي مع رابطة الدوري السعودي للمحترفين، يضمن لها الحصول على مستحقات مالية كبيرة، وفقا لجريدة الرياضية السعودية.

وتطالب الإدارة الاتحادية بأكثر من 500 مليون ريال سعودي من الرابطة، تتعلَّق بملفات عدة، بينها مستحقاتٌ ترتبط بالفرنسي كريم بنزيمة.

فقد انتقل مهاجم ريال مدريد السابق من النمور إلى الهلال في يناير الماضي.

أخبار متعلقة:
شكوك حول مشاركة بنزيمة أمام الفيحاء رونالدو ينتظر الهدية.. حجازي يقود تشكيل نيوم أمام الهلال وغياب بنزيمة الهلال مهدد بفقدان بنزيمة وسالم الدوسري أمام نيوم مؤتمر إنزاجي: هدف بنزيمة صحيح.. ولاعبو النصر أضاعوا الوقت بعدما شعروا بالخوف

وكشف التقرير أن النادي يسعى إلى استرداد مبلغ يفوق 200 مليون ريال خاصَّة بحقوق صور بنزيمة، تمَّ حسمها من حساباته على الرغم من أن العقود السابقة تنصُّ على تحمُّل جهة أخرى هذه التكاليف، وليس ميزانية اتحاد جدة مباشرة.

كذلك يطالب اتحاد جدة بمبلغ 6 ملايين ريال مقابل استئجار الملاعب التي احتضنت مبارياته الرسمية في جدة على الرغم من وجود تفاهمات سابقة، تقضي بإعفائه من هذه الرسوم، لكنَّ ذلك لم يُنفَّذ.

وتنتظر الإدارة أيضًا استرداد أكثر من 20 مليون ريال أنفقتها على السكن، والسيارات، وتذاكر الطيران لكلٍّ من الفرنسيين كريم بنزيمة ونجولو كانتي، والبرازيلي فابينيو، والبرتغالي جوتا، والإيطالي لويس فيليبي، إذ تنصُّ عقودهم على تحمُّل برنامج الاستقطاب هذه النفقات.

وإلى جانب ذلك، هناك مطالباتٌ ماليةٌ أخرى تتعلَّق بفارق الدعم بين الأندية الجماهيرية بقيمة تتجاوز 300 مليون ريال، تعمل إدارة النادي على متابعتها مع الجهات المختصَّة.

الهلال كريم بنزيمة اتحاد جدة
نرشح لكم
رغم انتهاء الموسم.. الهلال يتابع برنامج تأهيل كوليبالي مع السنغال قبل كأس العالم حادث سرقة يفسد أفراح سعود عبد الحميد ويمنعه من الانضمام لمنتخب السعودية بعثة منتخب السعودية تطير إلى الولايات المتحدة الرياضية: أحمد حجازي يغادر نيوم هذا الصيف مستقبل إنزاجي مع الهلال على المحك الرياضية: اتحاد جدة يتجه لعدم التجديد لـ فابينيو رئيس لانس يعلن تفعيل بند ضم سعود عبد الحميد من روما الرياضية: حجازي مرشح لمنصب إداري في اتحاد جدة
أخر الأخبار
الزمالك يعلن انتهاء قضيتي مساعدي جوميز وتحويل مستحقاتهما 43 دقيقة | الدوري المصري
إريك جارسيا: لم أرتد قميص إسبانيا منذ 2022.. ولكن أكثر جاهزية من أي وقت 59 دقيقة | في المونديال
هدف بالنيران الصديقة ينصر زد على المصري في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة ساعة | الكرة المصرية
رحلة الملك (8) – الموسم الأفضل فرديا لـ صلاح.. وأزمة متكررة ساعة | تقرير في الجول
قائمة كولومبيا - خاميس رودريجيز ولويس دياز على رأس الاختيارات النهائية لـ كأس العالم 2 ساعة | في المونديال
على رأسها أليجري.. ميلان يعلن عاصفة إقالات بعد الفشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا 3 ساعة | الكرة الأوروبية
انتهت كأس الرابطة - زد (1)-(0) المصري 3 ساعة | الدوري المصري
في الظهور الأول لـ بركات.. إنبي يتعادل مع وادي دجلة في ذهاب نصف نهائي كأس العاصمة 3 ساعة | الكرة المصرية
الأكثر مشاهدة
1 قائمة منتخب مصر - حمزة وأقطاي ضمن 27 لاعبا لـ كأس العالم.. وغياب مصطفى محمد 2 خبر في الجول - توروب تراجع عن اتفاقه مع الأهلي.. وموقف النادي 3 سيراميكا لـ في الجول: هذه تحركاتنا من أجل جماهير الزمالك فأين إدارتهم؟ يكتفون بالبيانات 4 انتهى حسم الدوري - الزمالك (1)-(0) سيراميكا كليوباترا.. نهاية المباراة والأبيض بطلا للدوري
/articles/529404/اتحاد-جدة-يطالب-رابطة-الدوري-السعودي-بـ500-مليون-وبنزيمة-النصيب-الأكبر