اتحاد جدة يطالب رابطة الدوري السعودي بـ500 مليون.. وبنزيمة النصيب الأكبر

تترقَّب إدارة نادي اتحاد جدة التوصُّل إلى اتفاق نهائي مع رابطة الدوري السعودي للمحترفين، يضمن لها الحصول على مستحقات مالية كبيرة، وفقا لجريدة الرياضية السعودية.

وتطالب الإدارة الاتحادية بأكثر من 500 مليون ريال سعودي من الرابطة، تتعلَّق بملفات عدة، بينها مستحقاتٌ ترتبط بالفرنسي كريم بنزيمة.

فقد انتقل مهاجم ريال مدريد السابق من النمور إلى الهلال في يناير الماضي.

وكشف التقرير أن النادي يسعى إلى استرداد مبلغ يفوق 200 مليون ريال خاصَّة بحقوق صور بنزيمة، تمَّ حسمها من حساباته على الرغم من أن العقود السابقة تنصُّ على تحمُّل جهة أخرى هذه التكاليف، وليس ميزانية اتحاد جدة مباشرة.

كذلك يطالب اتحاد جدة بمبلغ 6 ملايين ريال مقابل استئجار الملاعب التي احتضنت مبارياته الرسمية في جدة على الرغم من وجود تفاهمات سابقة، تقضي بإعفائه من هذه الرسوم، لكنَّ ذلك لم يُنفَّذ.

وتنتظر الإدارة أيضًا استرداد أكثر من 20 مليون ريال أنفقتها على السكن، والسيارات، وتذاكر الطيران لكلٍّ من الفرنسيين كريم بنزيمة ونجولو كانتي، والبرازيلي فابينيو، والبرتغالي جوتا، والإيطالي لويس فيليبي، إذ تنصُّ عقودهم على تحمُّل برنامج الاستقطاب هذه النفقات.

وإلى جانب ذلك، هناك مطالباتٌ ماليةٌ أخرى تتعلَّق بفارق الدعم بين الأندية الجماهيرية بقيمة تتجاوز 300 مليون ريال، تعمل إدارة النادي على متابعتها مع الجهات المختصَّة.