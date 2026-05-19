جواو بيدرو: سأكون مشجعا لـ البرازيل بعد عدم تمكني من تمثيل بلادي

الثلاثاء، 19 مايو 2026 - 11:06

كتب : FilGoal

أوضح جواو بيدرو لاعب البرازيل وتشيلسي أنه سيكون مشجعا لمنتخب بلاده بعد عدم تمكنه من تمثيل السامبا.

وأعلن كارلو أنشيلوتي مدرب منتخب البرازيل في وقت سابق القائمة المستدعاة لفريقه الذي سيخوض نهائيات كأس العالم 2026.

وكتب بيدرو عبر إنستجرام "حاولت أن أبذل قصارى جهدي في جميع الأوقات، للأسف لم يكن من الممكن تحقيق حلم تمثيل بلدي في كأس العالم، لكنني أبقى هادئا ومركزا كما أحاول دائما أن أكون".

وأضاف "السعادة والإحباط جزء من كرة القدم، من الآن فصاعدا أتمنى التوفيق للجميع الذين هم هناك وسأكون مشجعا آخر يهتف لهم ليجلبوا اللقب السادس إلى الوطن".

ويستعد منتخب البرازيل للمشاركة في كأس العالم 2026 والذي سيقام في أمريكا والمكسيك وكندا.

وشهدت القائمة النهائية تواجد نيمار دا سيلفا، بينما غاب جواو بيدرو لاعب تشيلسي.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي بالتالي:

الحراس: أليسون بيكر (ليفربول) - إيدرسون (فنربخشة) - ويفرتون (جريميو).

الدفاع: أليكس ساندرو (فلامينجو) - بريمير (يوفنتوس) - دانيلو (فلامنجو) - دوجلاس سانتوس (زينيت) - باولو هينريكي (فاسكو دي جاما) - إيبانيز (أهلي جدة) - ليو بيريرا (فلامينجو) - ماركينيوس (باريس سان جيرمان) - ويسلي (روما).

الوسط: برونو جيماريش (نيوكاسل) - كاسيميرو (مانشستر يونايتد) - دانيلو (بوتافوجو) - فابينيو (اتحاد جدة) - لوكاس باكيتا (فلامنجو).

الهجوم: إندريك (أولمبيك ليون) - جابرييل مارتينيلي (أرسنال) - إجور تياجو (برينتفورد) - لويز هنريكي (زينيت) - ماتيوس كونيا (ولفرهامبتون) - نيمار (سانتوس) - رافينيا (برشلونة) - رايان (بورنموث) - فينيسيوس جونيور (ريال مدريد).

ويستعد منتخب البرازيل لمواجهة منتخب مصر في المباريات التحضيرية لكأس العالم في نهاية شهر مايو استعدادا للمونديال.

ويقع منتخب البرازيل في المجموعة الثالثة التي تضم كل من "المغرب، هايتي، اسكتلندا".

