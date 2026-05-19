سويلم: الزمالك سيشارك قاريا وأبو ريدة يتدخل لحل الأمور.. وإلغاء الهبوط سيجعلنا بدوري مدارس

أكد ثروت سويلم عضو مجلس إدارة رابطة الأندية مشاركة الزمالك القارية الموسم المقبل بغض النظر عن معوقات الحصول على الرخصة في ظل قضايا إيقاف القيد.

ويواجه الزمالك فريق سيراميكا كليوباترا مساء غدا الأربعاء في الجولة الأخيرة من الدوري ويكفي الأبيض التعادل لحصد لقب الدوري.

وقال ثروت سويلم عبر قناة سي بي سي :"الأمر أبسط من ذلك في أزمة رخصة الزمالك للمشاركة القارية، واتحاد الكرة المصري حريص على مشاركة الأندية في البطولات القارية".

وكشف سويلم "كل المعوقات التي تحدث بسبب قضايا وإيقاف قيد يتم حلها والبعض يتسائل كيف تم حلها؟ والإجابة لأن رئيس اتحاد الكرة هو عضو دائم في الاتحاد الإفريقي".

وأضاف "هاني أبو ريدة لا أجامله وهو لا يتحدث كثيرا لكنه يتدخل لحل الأمور، وأؤكد مشاركة الزمالك القارية الموسم المقبل بغض النظر عن الأزمات الحالية".

أما بسؤاله عن إلغاء الهبوط فأجاب "كان هناك اتفاق الموسم الماضي بإلغاء الهبوط مقابل خطة لمدة 3 سنوات يكون الدوري 21 ثم 20 ثم العودة إلى 18 فريقا وتم الاتفاق على عدم تكرار إلغاء الهبوط مجددا".

وشدد "البعض يتحدث عن دوري مجموعتين وهذا أمر غير مقبول وغير مطروح".

وتابع "الجميع مهتم جدا بنادي الإسماعيلي لكن ما حدث الآن واقع، لا يمكن إلغاء الهبوط وزيادة عدد الفرق مجددا سيصبح الأمر أشبه بدوري المدارس".

واختتم سويلم تصريحاته "الدوري الموسم الحالي قوي جدا والدليل على ذلك تنافس 3 فرق على اللقب حتى الجولة الأخيرة".