رومانو: مانشستر سيتي يتوصل لاتفاق شفهي مع ماريسكا لتدريب الفريق

الثلاثاء، 19 مايو 2026 - 10:37

كتب : FilGoal

إنزو ماريسكا - تشيلسي

توصل نادي مانشستر سيتي إلى اتفاق شفهي مع الإيطالي إنزو ماريسكا لتدريب الفريق بداية من الموسم المقبل.

وبحسب فابريزيو رومانو الصحفي المتخصص في الانتقالات، فإن مانشستر سيتي اتفق شفهيا مع ماريسكا لتدريب الفريق لمدة 3 مواسم خلفا لبيب جوارديولا.

وكشفت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية في وقت سابق عن اتخاذ مانشستر سيتي وبيب جوارديولا قرارا برحيل المدرب الإسباني عن تدريب الفريق.

أخبار متعلقة:
عكس تصريحاته.. ديلي ميل: جوارديولا سيرحل عن مانشستر سيتي بنهاية الموسم مانشستر سيتي يعلن خططه لموكب الاحتفال بالكأسين.. وربما بلقب الدوري أيضا لقب مرموش الثاني.. مانشستر سيتي يتوج بكأس الاتحاد الإنجليزي أمام تشيلسي جوارديولا: سأستمر مع مانشستر سيتي في الموسم المقبل

ومن المتوقع أن يرحل جوارديولا عن تدريب الفريق بنهاية الموسم وفقا للصحيفة، على الرغم من وجود عام متبقي بعقده مع الفريق.

وأشارت ديلي ميل إلى أن النادي قد بدأ في إبلاغ رعاته بالقرار، ومن المتوقع أن يتم تأكيده يوم الأحد والإعلان عن حفل لتكريمه.

جوارديولا قد قال خلال الأيام الماضية إنه لن يرحل عن تدريب مانشستر سيتي وسيستمر حتى نهاية تعاقده وهو ما يتنافى مع خبر ديلي ميل.

وفي حالة رحيله، فإن المدرب الإسباني سيرحل محققا 20 لقبا حتى الآن مع الفريق، بانتظار نهاية الدوري مع وجود فرصة لزيادة العدد.

وأصبح جوارديولا أكثر مدرب تحقيقا للألقاب في تاريخ النادي الإنجليزي.

وحقق جواردويلا خلال الموسم الحالي حتى الآن بطولتي كأس الرابطة الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي.

ويحتل الفريق حاليا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 5 نقاط عن أرسنال صاحب الصدارة، مع خوض مانشستر سيتي لمباراة أقل.

مانشستر سيتي إنزو ماريسكا بيب جوارديولا الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
مواعيد مباريات الثلاثاء 19 مايو 2026.. مانشستر سيتي ومنتخب الناشئين شد وجذب ومفاوضات معقدة.. أحداث تجديد عقد صلاح مع ليفربول مرتين روني يهاجم صلاح: لو كنت مكان سلوت لما أشركته في آخر مباراة مع ليفربول خطوة على اللقب.. أرسنال يفوز على بيرنلي هامبورج يعلن التفاوض مع توتنام لضم مدافعه تقرير: صراع بين يونايتد وليفربول على مهاجم دورتموند انتهت الدوري الإنجليزي - أرسنال (1)-(0) بيرنلي.. الدوري يقترب قائمة تركيا - جولر ويلديز في الاختيارات الأولية لـ كأس العالم
أخر الأخبار
جواو بيدرو: سأكون مشجعا لـ البرازيل بعد عدم تمكني من تمثيل بلادي دقيقة | في المونديال
سويلم: الزمالك سيشارك قاريا وأبو ريدة يتدخل لحل الأمور.. وإلغاء الهبوط سيجعلنا بدوري مدارس 8 دقيقة | الدوري المصري
رومانو: مانشستر سيتي يتوصل لاتفاق شفهي مع ماريسكا لتدريب الفريق 30 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة سلة - وصول بعثة الأهلي إلى رواندا استعدادا لإقصائيات الدوري الإفريقي 53 دقيقة | كرة سلة
"استجابة لطلب ممدوح عباس".. سيراميكا كليوباترا يعلن التنازل عن حصته من التذاكر لـ الزمالك ساعة | الدوري المصري
مواعيد مباريات الثلاثاء 19 مايو 2026.. مانشستر سيتي ومنتخب الناشئين ساعة | الدوري الإنجليزي
شد وجذب ومفاوضات معقدة.. أحداث تجديد عقد صلاح مع ليفربول مرتين 10 ساعة | تقرير في الجول
بداية من 2030.. بانيني تفقد حقوق كأس العالم 10 ساعة | في المونديال
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسالة غامضة من إمام عاشور 2 انتهت نهائي الكونفدرالية - الزمالك (1)-(0) اتحاد العاصمة.. الأبيض يخسر اللقب 3 بعد خسارة الكونفدرالية.. تعرف على الجوائز المالية لـ الزمالك 4 "انتبهوا".. رونالدو يوجه رسالة إلى جماهير النصر بعد التعادل أمام الهلال
/articles/529401/رومانو-مانشستر-سيتي-يتوصل-لاتفاق-شفهي-مع-ماريسكا-لتدريب-الفريق