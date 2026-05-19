رومانو: مانشستر سيتي يتوصل لاتفاق شفهي مع ماريسكا لتدريب الفريق

توصل نادي مانشستر سيتي إلى اتفاق شفهي مع الإيطالي إنزو ماريسكا لتدريب الفريق بداية من الموسم المقبل.

وبحسب فابريزيو رومانو الصحفي المتخصص في الانتقالات، فإن مانشستر سيتي اتفق شفهيا مع ماريسكا لتدريب الفريق لمدة 3 مواسم خلفا لبيب جوارديولا.

وكشفت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية في وقت سابق عن اتخاذ مانشستر سيتي وبيب جوارديولا قرارا برحيل المدرب الإسباني عن تدريب الفريق.

ومن المتوقع أن يرحل جوارديولا عن تدريب الفريق بنهاية الموسم وفقا للصحيفة، على الرغم من وجود عام متبقي بعقده مع الفريق.

وأشارت ديلي ميل إلى أن النادي قد بدأ في إبلاغ رعاته بالقرار، ومن المتوقع أن يتم تأكيده يوم الأحد والإعلان عن حفل لتكريمه.

جوارديولا قد قال خلال الأيام الماضية إنه لن يرحل عن تدريب مانشستر سيتي وسيستمر حتى نهاية تعاقده وهو ما يتنافى مع خبر ديلي ميل.

وفي حالة رحيله، فإن المدرب الإسباني سيرحل محققا 20 لقبا حتى الآن مع الفريق، بانتظار نهاية الدوري مع وجود فرصة لزيادة العدد.

وأصبح جوارديولا أكثر مدرب تحقيقا للألقاب في تاريخ النادي الإنجليزي.

وحقق جواردويلا خلال الموسم الحالي حتى الآن بطولتي كأس الرابطة الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي.

ويحتل الفريق حاليا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 5 نقاط عن أرسنال صاحب الصدارة، مع خوض مانشستر سيتي لمباراة أقل.