كرة سلة - وصول بعثة الأهلي إلى رواندا استعدادا لإقصائيات الدوري الإفريقي

الثلاثاء، 19 مايو 2026 - 10:13

كتب : FilGoal

نوني أوموت - إيهاب أمين - بعثة فريق الأهلي كرة سلة

وصلت بعثة فريق الأهلي لرجال كرة السلة إلى العاصمة الرواندية كيجالي استعدادا لخوض منافسات الدوري الإفريقي.

وتقام نهائيات البطولة في رواندا خلال الفترة من 22 إلى 30 مايو الجاري.

وكانت غادرت بعثة الأهلي مصر مساء أمس الإثنين استعدادا لخوض مباريات ربع نهائي البطولة.

ويلعب الأهلي أمام فيلا دي داكار السنغالي في الدور ربع النهائي.

وشهدت القائمة استبعاد سيف سمير قائد الفريق، وأيضا مالك ياسر المنضم حديثا للأحمر.

كما عاد عمرو زهران لقائمة الأهلي بعد غيابه عن تصفيات البطولة التي أقيمت قبل أسابيع في المغرب.

وأيضا نجح الأهلي في تدعيم صفوفه بالمحترف نوني أوموت والذي كان ضمن قائمة الفريق التي فاز بالبطولة في عام 2023.

وكان الأهلي احتل المركز الثاني في تصفيات المغرب بعد الإفريقي التونسي متصدر المجوعة.

وتوج الأهلي بالدوري المصري لكرة السلة قبل أيام بعد التغلب على الاتحاد السكندري 3-1 في مجموعة سلسلة النهائي.

وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:

إيهاب أمين - عمر طارق - عمرو الجندي - أحمد أبو العلا "بيبو" – عمرو زهران – إبراهيم زهران – يوسف الغايش – زاك لوفتون – جوناثان جوردن – كيفن مورفي – أوساي أوسيفو – نوني أوموت

وتقام منافسات ربع النهائي بنظام مباراتين لكل مواجهة وحال فوز كل فريق بمباراة يتم اللجوء لفارق النقاط.

ويلعب الأهلي ضد فيلا دي داكار السنغالي في الخامسة من مساء الجمعة 22 مايو بينما الإياب يوم الأحد 24 مايو في الرابعة عصرا.

ربع النهائي

الأهلي × فيلا دي داكار السنغالي

تايجرز الرواندي × الفتح الرباطي المغربي

بترو دي لواندا الأنجولي × دار سيتي التنزاني

الإفريقي التونسي × الأهلي الليبي

نصف النهائي

الفائز من (الأهلي × فيلا دي داكار السنغالي) × الفائز من (تايجرز الرواندي × الفتح الرباطي المغربي)

الفائز من (بترو دي لواندا الأنجولي × دار سيتي التنزاني) × الفائز من (الإفريقي التونسي × الأهلي الليبي)

النهائي

الفائز من نصف النهائي الأول × الفائز من نصف النهائي الثاني

كرة سلة - وصول بعثة الأهلي إلى رواندا استعدادا لإقصائيات الدوري الإفريقي
