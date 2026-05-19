"استجابة لطلب ممدوح عباس".. سيراميكا كليوباترا يعلن التنازل عن حصته من التذاكر لـ الزمالك

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا تنازله عن حصته من تذاكر مواجهة الزمالك لصالح جماهير الأبيض.

وكشف سيراميكا كليوباترا أن ذلك جاء استجابة لطلب ممدوح عباس الرئيس الشرفي لنادي الزمالك.

ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري المصري، وستقام المباراة يوم الأربعاء في التاسعة مساءً على استاد القاهرة.

وجاء بيان سيراميكا كليوباترا كالآتي:

"محمد أبو العينين يستجيب لطلب ممدوح عباس بالتنازل عن حصة سيراميكا كليوباترا من تذاكر لقاء الزمالك في إطار العلاقة الطيبة بين الطرفين وتلبية لرغبة جماهير الزمالك في حضور اللقاء".

ويدير الألماني ساشا ستيجمان مباراة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا والمقرر لها الثامنة مساء يوم الأربعاء على استاد القاهرة.

ويتنافس الزمالك، والأهلي، وبيراميدز على لقب الدوري في الجولة الأخيرة من المسابقة.

ويتصدر الزمالك الترتيب برصيد 53 نقطة وبيراميدز في المركز الثاني برصيد 51 نقطة، فيما يأتي الأهلي ثالثا برصيد 50 نقطة.

ويحتاج الزمالك للفوز أو التعادل من أجل حسم اللقب للمرة الـ 15 في تاريخه.

فيما يحتاج بيراميدز الفوز مع هزيمة الزمالك لحصد أول لقب في تاريخه.

بينما سينتظر الأهلي تعثر منافسيه مع ضرورة الفوز على المصري من أجل حسم لقب الدوري للمرة الـ 46 في تاريخه.