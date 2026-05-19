مواعيد مباريات الثلاثاء 19 مايو 2026.. مانشستر سيتي ومنتخب الناشئين

الثلاثاء، 19 مايو 2026 - 10:00

كتب : FilGoal

أحمد صفوت - منتخب مصر للناشئين

يشهد اليوم الثلاثاء الموافق 19 من مايو 2026 عددا من المباريات في مختلف المنافسات.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا.

أخبار متعلقة:
مصر في التصنيف الأول لتصفيات أمم إفريقيا 2027 بمشاركة مصر والمغرب.. السنغال تستضيف كأس الأمم الإفريقية للكرة الشاطئية منافس مصر - مدير منتخب إيران يوضح كيف يسير برنامج الإعداد لكأس العالم منافس مصر - منتخب إيران يبدأ معسكره الأخير في تركيا استعدادا لكأس العالم

الدوري الإنجليزي

يحل مانشستر سيتي ضيفا على بورنموث ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من المسابقة.

وتقام المباراة في التاسعة والنصف مساء وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.

ولا بديل لمانشستر سيتي عن الفوز على بورنموث من أجل الحفاظ على حظوظ المنافسة على اللقب.

بينما يستضيف تشيلسي فريق توتنام في العاشرة والربع مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2.

أمم إفريقيا للناشئين

يلعب منتخب مصر للناشئين أمام المغرب ضمن منافسات الجولة الثالثة والختامية من مرحلة المجموعات.

وتقام المباراة في تمام العاشرة مساء وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 5.

ويحتاج منتخب مصر للتعادل فقط من أجل حسم التأهل للدور التالي وبطاقة التأهل لكأس العالم.

أمم إفريقيا للناشئين منتخب مصر للناشئين المغرب مانشستر سيتي
نرشح لكم
رومانو: مانشستر سيتي يتوصل لاتفاق شفهي مع ماريسكا لتدريب الفريق شد وجذب ومفاوضات معقدة.. أحداث تجديد عقد صلاح مع ليفربول مرتين روني يهاجم صلاح: لو كنت مكان سلوت لما أشركته في آخر مباراة مع ليفربول خطوة على اللقب.. أرسنال يفوز على بيرنلي عكس تصريحاته.. ديلي ميل: جوارديولا سيرحل عن مانشستر سيتي بنهاية الموسم هامبورج يعلن التفاوض مع توتنام لضم مدافعه تقرير: صراع بين يونايتد وليفربول على مهاجم دورتموند انتهت الدوري الإنجليزي - أرسنال (1)-(0) بيرنلي.. الدوري يقترب
أخر الأخبار
جواو بيدرو: سأكون مشجعا لـ البرازيل بعد عدم تمكني من تمثيل بلادي دقيقة | في المونديال
سويلم: الزمالك سيشارك قاريا وأبو ريدة يتدخل لحل الأمور.. وإلغاء الهبوط سيجعلنا بدوري مدارس 9 دقيقة | الدوري المصري
رومانو: مانشستر سيتي يتوصل لاتفاق شفهي مع ماريسكا لتدريب الفريق 31 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة سلة - وصول بعثة الأهلي إلى رواندا استعدادا لإقصائيات الدوري الإفريقي 54 دقيقة | كرة سلة
"استجابة لطلب ممدوح عباس".. سيراميكا كليوباترا يعلن التنازل عن حصته من التذاكر لـ الزمالك ساعة | الدوري المصري
مواعيد مباريات الثلاثاء 19 مايو 2026.. مانشستر سيتي ومنتخب الناشئين ساعة | الدوري الإنجليزي
شد وجذب ومفاوضات معقدة.. أحداث تجديد عقد صلاح مع ليفربول مرتين 10 ساعة | تقرير في الجول
بداية من 2030.. بانيني تفقد حقوق كأس العالم 10 ساعة | في المونديال
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسالة غامضة من إمام عاشور 2 انتهت نهائي الكونفدرالية - الزمالك (1)-(0) اتحاد العاصمة.. الأبيض يخسر اللقب 3 بعد خسارة الكونفدرالية.. تعرف على الجوائز المالية لـ الزمالك 4 "انتبهوا".. رونالدو يوجه رسالة إلى جماهير النصر بعد التعادل أمام الهلال
/articles/529398/مواعيد-مباريات-الثلاثاء-19-مايو-2026-مانشستر-سيتي-ومنتخب-الناشئين