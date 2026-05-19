مواعيد مباريات الثلاثاء 19 مايو 2026.. مانشستر سيتي ومنتخب الناشئين

يشهد اليوم الثلاثاء الموافق 19 من مايو 2026 عددا من المباريات في مختلف المنافسات.

الدوري الإنجليزي

يحل مانشستر سيتي ضيفا على بورنموث ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من المسابقة.

وتقام المباراة في التاسعة والنصف مساء وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.

ولا بديل لمانشستر سيتي عن الفوز على بورنموث من أجل الحفاظ على حظوظ المنافسة على اللقب.

بينما يستضيف تشيلسي فريق توتنام في العاشرة والربع مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2.

أمم إفريقيا للناشئين

يلعب منتخب مصر للناشئين أمام المغرب ضمن منافسات الجولة الثالثة والختامية من مرحلة المجموعات.

وتقام المباراة في تمام العاشرة مساء وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 5.

ويحتاج منتخب مصر للتعادل فقط من أجل حسم التأهل للدور التالي وبطاقة التأهل لكأس العالم.