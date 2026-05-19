شد وجذب ومفاوضات معقدة.. أحداث تجديد عقد صلاح مع ليفربول مرتين

تجديد محمد صلاح لعقده في المرتين طوال مسيرته مع ليفربول لم تمر بسهولة، إذ شهدت الكثير من الإثارة والتصريحات.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وتمسك كل طرف بطلباته التي يراها منطقية ومنصفة، لكن في النهاية يصل الطرفان إلى اتفاق مرض.

وتشهد المفاوضات الكثير من التصريحات من جميع الأطراف.

ويقدم FilGoal.com في التقرير التالي التسلسل الزمني لمفاوضات ليفربول وصلاح وتصريحات الأطراف المختلفة.

التجديد الأول وبداية الأزمة

بدأت المفاوضات بين ليفربول والفرعون المصري لتجديد العقد في يناير 2022، إذ كان ينتهي عقد النجم المصري في صيف 2023.

تحدث صلاح للمرة الأولى بشأن الأمر في 11 يناير 2022 وقال لمجلة GQ: "أريد البقاء في ليفربول، لكن الأمر ليس بيدي بل بأيديهم، ليفربول يعرف ما أريده، لم أطلب أشياء مجنونة".

وأكمل "الأمر عندما تطلب شيئا يظهرون لك أنهم قادرون على منحه لك، فهذا لأنهم يقدرون ما قدمته للنادي، أحب الجماهير والجماهير تحبني، فيما يتعلق بالإدارة، فقد تم إبلاغهم بالموقف، الأمر بأيديهم".

دخول كلوب على الخط

من المستحيل ألا يتم سؤال يورجن كلوب مدرب ليفربول في هذا الوقت عن المفاوضات مع صلاح ومسألة استمراره من عدمها.

وقال المدرب الألماني خلال مؤتمر صحفي يوم 15 يناير: "لا توجد مشكلة في المفاوضات، هذه مجرد محادثات، العقد الكبير ليس مثل شراء هاتف ذكي إذ توقع على شيء واحد وينتهي الأمر".

وشدد "هناك الكثير من الأمور التي جيب أخذها بعين الاعتبار، بعضها من جانب النادي والآخر من جانب اللاعب والكثير منها من جانب وكيل اللاعب، هذا هو الأمر، لا شيء أكثر من ذلك".

"النادي فعل كل ما يمكنه القيام به"

تحدث كلوب مرة أخرى عن المفاوضات يوم 11 مارس خلال مؤتمر صحفي، ويبدو أن ليفربول كان قد قدم عرضه إلى صلاح، لكن لم يتم التوصل لاتفاق.

وهنا يرى كلوب أن ليفربول لا يستطيع فعل أكثر من ذلك.

وقال كلوب: "لا يمكننا فعل أكثر من ذلك في المفاوضات، أعتقد أن القرار يعود الآن إلى صلاح بشكل كبير، أعتقد أن النادي فعل كل ما يمكنه القيام به، لا يوجد شيء أكثر يقال بشأن ذلك".

وشدد "لا يوجد رفض أو أي شيء من هذا القبيل، لذلك علينا فقط الانتظار، هذا أمر طبيعي، لا يوجد أي استعجال في هذا الموقف".

رد رامي عباس؟

رد رامي عباس وكيل أعمال صلاح على حديث كلوب بشكل غير مباشر واكتفى بنشر تغريدة تتضمن 7 رموز تعبيرية مضحكة.

بالتأكيد التقارير الإخبارية رأت أن التغريدة هي رده على حديث كلوب، ولذلك فأنه يرى أن ليفربول لم يفعل كل ما في وسعه للحفاظ على الملك المصري.

🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 — Ramy Abbas Issa (@RamyCol) March 11, 2022

"لم أقل شيئا مثيرا للجدل"

كما هو المتوقع سيعود الإعلام للحديث مع كلوب وأخذ رأيه بشأن تغريدة رامي عباس.

لذلك رد كلوب يوم 15 مارس قائلا: "أنا لست على تويتر وهذا شيء جيد، في الواقع ربما لم يكن ينبغي أن أتحدث عن المفاوضات، لكنني لم أقل شيئا مثيرا للجدل، لكنكم أوقعتموني في الفخ".

وأوضح "لا أعرف أي شيء عن ردود الأفعال أو أمور مثل هذه، لكن هذا ليس ما يشغلني، أعتقد أن الأمور تسير كما ينبغي في الوقت الحالي، سنرى ما سيحدث".

"الجماهير تعرف ما أريده"

عاد صلاح للتحدث بشأن مستقبله لمجلة "فور فور تو" يوم 24 أبريل.

هذه المرة يرى صلاح أن الجماهير تعرف ما يريده وليس فقط إدارة النادي كما قال من قبل.

وقال صلاح: "يتبقى لي عام واحد في عقدي، أعتقد أن الجماهير تعرف ما أريده، لكن العقد لا يتعلق بالأموال فقط على الإطلاق".

وأكد "هذا النادي يعني لي الكثير، استمتعت كثيرا بكرة القدم هنا أكثر من أي مكان آخر، عشت هنا الكثير من اللحظات المذهلة وتوجت بالألقاب وحققت أهداف فردية، ليفربول أشبه بالعائلة".

ورد بشكل مباشر بشأن مستقبله قائلا: "نعم سأستمر لنهاية عقدي، لكن إذا أرادوا رحيلي فذلك أمر مختلف، أنا لست قلقا، لا أسمح لنفسي بالقلق بشأن شيء ما، الموسم لم ينته بعد، لذلك دعونا ننهيه بأفضل طريقة ممكنة، هذا هو الأهم".

وأنهى "في العام الأخير من عقدي سنرى ما الذي سيحدث".

هدنة قبل التجديد

سارت الأمور فيما بعد بشيء من الهدوء خلال المفاوضات.

وفي يوم 1 يوليو خلال الإجازة لصلاح أعلن نادي ليفربول تجديد عقده بشكل رسمي حتى 2025.

الأمر الذي أسعد جيمي كاراجر لاعب ليفربول السابق في خطوة قد تجدها غريبة بسبب معرفتك فيما سيحدث في المستقبل بينهما.

وقال كاراجر: "لا يوجد أي شك أن محمد صلاح الآن أسطورة لليفربول، عندما يكون لديك لاعب متميز مثله، عليك أن تكسر بعض القواعد وسقف الرواتب من أجله".

وأكمل "صلاح يعتني جيدا بنفسه، أعتقد أنه يستطيع أن يكون مثل كريستيانو رونالدو".

وبحسب التقارير الإخبارية فإن رحيل ساديو ماني إلى بايرن ميونيخ في ذلك الوقت ترك المجال لإدارة ليفربول لكسر القواعد المالية لتخوفها من خسارة ماني وصلاح في فترة انتقالات واحدة.

التجديد الثاني.. وأزمة مشابهة

ينتهي تعاقد صلاح في صيف 2025، ولذلك خرجت المفاوضات للعلن مرة أخرى مثل المرة الأولى.

وخرج صلاح بعد الفوز على مانشستر يونايتد وقال في 11 أبريل 2025 لـ سكاي سبورتس: "بصراحة جئت إلى مباراة مانشستر يونايتد وأنا أقول إنها ربما تكون الأخيرة لي ضده".

وأكمل "لا أحد في النادي تحدث معي حتى الآن بشأن تجديد العقد، لذلك سأخوض موسمي الأخير فقط ثم سنرى في نهاية الموسم، الأمر ليس بيدي، لا أحد تحدث معي في النادي".

"ليست وظيفتي"

يبدو أن أرني سلوت مدرب ليفربول تعلم حتى هذه اللحظة مما أخطأ فيه كلوب ولم يقع في الفخ مثله.

وكان تعليق سلوت كافيا إذ قال: "المفاوضات بشأن تجديد العقود ليست وظيفتي، صلاح كان رائعا ضد مانشستر يونايتد، سأكون سعيدا إذا لعب بنفس هذا الأداء خلال الموسمين المقبلين".

"أنا أقرب للرحيل من البقاء"

صلاح يواصل المفاجآت وهذه المرة بقوله بإنه أقرب للرحيل من البقاء في ليفربول وذلك في شهر نوفمبر.

وقال صلاح في تصريحات نقلتها شبكة ذا أثلتيك: "نحن الآن على مشارف ديسمبر ولم أتلق أي عروض لتجديد عقدي، ربما أكون أقرب للرحيل عن البقاء".

وكشف "الأمر ليس بيدي ولا بيد الجماهير كما قلت من قبل، لم أتلق أي شيء بخصوص مستقبلي، دعونا ننتظر ونرى".

هجوم من مدافع سابق

هاجم كاراجر مدافع ليفربول السابق في شهر ديسمبر نظيره صلاح بسبب تصريحاته.

وقال كاراجر: "أريد أن أظهر احترامي لفيرجيل فان دايك، رغم الأسئلة التي يتم توجيهها إليه، إلا أنه يظل هادئا ومحترفا، أعتقد أن على صلاح وترينت ألكسندر أرنولد التعلم منه".

رد صلاح بقوة على كاراجر وكتب عبر حسابه على X "بدأت أعتقد أنك مهووس بي".

وسرعان ما رد عليه كاراجر كاتبا "لقد كنت مهووسا بك يا صلاح، وآمل أن يستمر هذا الهوس في الموسم المقبل".

دفاع سلوت عن صلاح

دافع سلوت عن صلاح بعد الأداء المذهل الذي يقدمه.

وقال سلوت في شهر ديسمبر: "الجميع يرغب في بقاء صلاح، هو يلعب بشكل لا يصدق لعدة سنوات، ويعمل بجد من أجل الفريق".

أداء صلاح المذهل

واصل صلاح تقديم الأداء المذهل وبذلك وقفت الجماهير بجانبه وضغطت على إدارة النادي على الإرضاخ لطلبات صلاح.

صلاح قاد ليفربول للتتويج بلقب الدوري وحصل صلاح على جائزة هداف الدوري بـ 29 هدفا والأكثر صناعة للأهداف بـ 18 تمريرة حاسمة.

وفي يوم 11 أبريل أعلن ليفربول تجديد عقد صلاح حتى صيف 2027.

وعبر سلوت عن سعادته لاستمرار صلاح ويرى أن استمراره رسالة مهمة جدا من النادي للاعبين الجدد.

حتى أن كاراجر رضخ بعد الإعلان واعترف أن صلاح أهم لاعب هجومي في ليفربول وتجديد عقده أهم من أي صفقة جديدة.

إعلان الرحيل

أعلن صلاح يوم 24 مارس من العام الجاري رحيله من ليفربول بنهاية الموسم الحالي.

وأن سيتم فسخ التعاقد بالتراضي.

وجاء نص رسالة وداع صلاح كالتالي:

مرحباً بالجميع

للأسف، لقد حان اليوم، هذا هو الجزء الأول من وداعي، سأغادر ليفربول في نهاية الموسم

أود أن أبدأ بالقول إنني لم أتخيل أبداً مدى عمق ارتباطي بهذا النادي، هذه المدينة، هؤلاء الناس، سيصبحون جزءاً لا يتجزأ من حياتي

ليفربول ليس مجرد نادٍ لكرة القدم، إنه شغف وتاريخ وروح لا أستطيع وصفها بالكلمات

لكل فرد في هذا النادي احتفلنا بالنصرفزنا بأهم الألقاب وكافحنا معاً خلال أصعب الأوقات في حياتنا

أود أن أشكر كل من كان جزءاً من هذا النادي طوال فترة وجودي هنا وخاصة زملائي في الفريق السابقين والحاليين والجماهير لا أجد الكلمات الكافية للدعم الذي قدمتموه لي خلال معظم مسيرتي ووقوفكم بجانبي في أصعب الأوقات إنه شيء لن أنساه أبداً وسأحمله معي دائماً دائمًا

الرحيل ليس سهلًا أبدًا أنتم منحتونني أجمل أوقات حياتي سأظل دائمًا واحدًا منكم، سيظل هذا النادي دائمًا بيتي، لي ولعائلتي

شكرًا لكم على كل شيء، بفضلكم جميعًا لن أسير وحيدًا أبدًا

ليكتب صلاح نهاية مسيرته مع ليفربول، لكن أسطوريته ستبقى للأبد في تاريخ، وذلك باعتراف ستيفن جيرارد أحد أساطير النادي (طالع التفاصيل)