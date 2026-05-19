من بعد 2030.. بانيني تفقد حقوق كأس العالم

الثلاثاء، 19 مايو 2026 - 00:43

كتب : FilGoal

ألبوم بانيني 2026

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" توقيع شراكة جديدة مع شركة فاناتيكس المتخصصة في البطاقات والمقتنيات الرياضية، في خطوة تعني اقتراب نهاية حقبة شركة بانيني التاريخية مع كأس العالم.

وبحسب الاتفاق الجديد، ستتولى فاناتيكس إنتاج بطاقات ومقتنيات بطولات فيفا المختلفة خلال السنوات المقبلة، وهو ما يعني أن شركة بانين ستفقد حقوق إصدار ألبومات وبطاقات كأس العالم من بعد نسخة 2030.

وقال جياني إنفانتينو رئيس فيفا خلال مؤتمر صحفي: "مع فاناتيكس، نرى أننا نسير في تطور كبير في عالم التجميعات الرياضية، والتي تتيح للجماهير طرقا جديدة للتفاعل مع فرقهم المفضلة ولاعبيهم المفضلين".

أخبار متعلقة:
الأول في الشرق الأوسط.. الأهلي يعلن توقيع شراكة جديدة مع شركة "بانيني" 19 ألف جنيه تكلفة إكمالك لألبوم بانيني في كأس العالم 2018 الأهلي يكشف لـ في الجول - كيف ظهر في ألبوم بانيني.. ولماذا ليس الزمالك عدسة في الجول – صور الأهلي يظهر في ألبوم بانيني الفيفا الرسمي للموسم الجديد

وأضاف: "ولذلك نظرتنا كفيفا أننا بإمكاننا التوسع في تفاعل الجماهير بدقة بفضل شراكتنا الجديدة".

وتعد بانيني واحدة من أشهر الشركات المرتبطة بتاريخ كأس العالم، بعدما ارتبط اسمها بألبومات المونديال لعقود طويلة وأصبحت جزءا من ثقافة البطولة لدى الجماهير حول العالم.

شركة بانيني بدأت شراكتها مع كأس العالم من نسخة 1970، وكانت أول ألبوم رسمي للمونديال أصدرته في المكسيك ومستمرة منذ ذلك الوقت وحتى الآن.

وستتواجد بانيني خلال النسخة المقبلة من كأس العالم 2026 ونسخة 2030 في المغرب والبرتغال وإسبانيا بشكل طبيعي قبل أن تبدأ فاناتيكس منذ عام 2031.

وتتيح بانيني للاعبيها جمع صور من قوائم جميع اللاعبين المشاركين في كأس العالم 2026 في جميع المنتخبات.

بانيني كأس العالم
نرشح لكم
قائمة اسكتلندا - روبرتسون وماكتوميناي على رأس الاختيارات لـ كأس العالم الأعلى للإعلام: مد البث المباشر طوال 24 ساعة من أول يونيو.. وعودة فقرة التحكيم بكأس العالم سبورت: برشلونة لن يخاطر بمشاركة توريس بسبب كأس العالم أنشيلوتي: أدركنا أن نيمار سيكون مفيدا لنا في كأس العالم.. وهذه رسالة للمستبعدين جواو بيدرو: سأكون مشجعا لـ البرازيل بعد عدم تمكني من تمثيل بلادي قائمة البرازيل - تواجد نيمار.. وخروج جواو بيدرو من اختيارات أنشيلوتي لـ كأس العالم قائمة تركيا - جولر ويلديز في الاختيارات الأولية لـ كأس العالم قائمة كوراساو – لاعب مانشستر يونايتد السابق على رأس الاختيارات لـ كأس العالم
أخر الأخبار
تعرف على قرعة بطولة خليجي 27 11 دقيقة | آسيا
الاتحاد السكندري يعلن إصابة محمود عبد العاطي بكسر مضاعف بقصبة القدم 13 دقيقة | الدوري المصري
مجموعة متوازنة لـ مصر وكوت ديفوار مع غانا في تصفيات أمم إفريقيا 26 دقيقة | الكرة الإفريقية
سيراميكا لـ في الجول: هذه تحركاتنا من أجل جماهير الزمالك فأين إدارتهم؟ يكتفون بالبيانات 33 دقيقة | الدوري المصري
شكوك حول لحاق سالم الدوسري بمواجهة الفيحاء 48 دقيقة | سعودي في الجول
قائمة اسكتلندا - روبرتسون وماكتوميناي على رأس الاختيارات لـ كأس العالم ساعة | في المونديال
الأهلي يعلن جاهزية توروب لقيادة الفريق أمام المصري ساعة | الدوري المصري
بعد بيان الزمالك.. سيراميكا يكشف خطاباته الرسمية للجهات المعنية والتنازل عن حصته ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسالة غامضة من إمام عاشور 2 انتهت نهائي الكونفدرالية - الزمالك (1)-(0) اتحاد العاصمة.. الأبيض يخسر اللقب 3 بعد خسارة الكونفدرالية.. تعرف على الجوائز المالية لـ الزمالك 4 "انتبهوا".. رونالدو يوجه رسالة إلى جماهير النصر بعد التعادل أمام الهلال
/articles/529396/من-بعد-2030-بانيني-تفقد-حقوق-كأس-العالم