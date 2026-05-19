من بعد 2030.. بانيني تفقد حقوق كأس العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" توقيع شراكة جديدة مع شركة فاناتيكس المتخصصة في البطاقات والمقتنيات الرياضية، في خطوة تعني اقتراب نهاية حقبة شركة بانيني التاريخية مع كأس العالم.

وبحسب الاتفاق الجديد، ستتولى فاناتيكس إنتاج بطاقات ومقتنيات بطولات فيفا المختلفة خلال السنوات المقبلة، وهو ما يعني أن شركة بانين ستفقد حقوق إصدار ألبومات وبطاقات كأس العالم من بعد نسخة 2030.

وقال جياني إنفانتينو رئيس فيفا خلال مؤتمر صحفي: "مع فاناتيكس، نرى أننا نسير في تطور كبير في عالم التجميعات الرياضية، والتي تتيح للجماهير طرقا جديدة للتفاعل مع فرقهم المفضلة ولاعبيهم المفضلين".

وأضاف: "ولذلك نظرتنا كفيفا أننا بإمكاننا التوسع في تفاعل الجماهير بدقة بفضل شراكتنا الجديدة".

وتعد بانيني واحدة من أشهر الشركات المرتبطة بتاريخ كأس العالم، بعدما ارتبط اسمها بألبومات المونديال لعقود طويلة وأصبحت جزءا من ثقافة البطولة لدى الجماهير حول العالم.

شركة بانيني بدأت شراكتها مع كأس العالم من نسخة 1970، وكانت أول ألبوم رسمي للمونديال أصدرته في المكسيك ومستمرة منذ ذلك الوقت وحتى الآن.

وستتواجد بانيني خلال النسخة المقبلة من كأس العالم 2026 ونسخة 2030 في المغرب والبرتغال وإسبانيا بشكل طبيعي قبل أن تبدأ فاناتيكس منذ عام 2031.

وتتيح بانيني للاعبيها جمع صور من قوائم جميع اللاعبين المشاركين في كأس العالم 2026 في جميع المنتخبات.