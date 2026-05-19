خطوة على اللقب.. أرسنال يفوز على بيرنلي

فاز أرسنال على منافسه بيرنلي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة قبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي.

وسجل كاي هافيرتز هدف أرسنال الوحيد.

وتنقص على أرسنال خطوة واحدة فقط من أجل حصد لقب الدوري الإنجليزي، إذ يحتاج إلى الفوز في المباراة المقبلة على كريستال بالاس.

وذلك في حال انتصار مانشستر سيتي على بورنموث في الجولة ذاتها.

أما في حال تقديم بورنموث هدية لأرسنال وأسقط مانشستر سيتي بالتعادل أو الخسارة، فإن ذلك سيعني تتويج أرسنال ببطولة الدوري.

وأحرز هافيرتز الهدف في الدقيقة 38 برأسية بعد عرضية من ركلة ركنية.

ويعد هذا الفوز هو الرابع تواليا لأرسنال في الدوري، إذ انتصر على نيوكاسل وفولام ووست هام وبيرنلي، وذلك بعد الخسارة من مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف.

وارتفع رصيد أرسنال للنقطة 82 في صدارة الدوري الإنجليزي، بينما توقف رصيد بيرنلي عند النقطة 21 في المركز الـ 19 أي قبل الأخير.