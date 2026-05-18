في الجول يكشف قائمة الأهلي أمام المصري.. و6 غيابات في الأحمر

تشهد قائمة الأهلي لمواجهة المصري في ختام الدوري غياب 6 لاعبين لأسباب مختلفة.

وعلم FilGoal.com أن قائمة الأهلي شهدت عودة يوسف بلعمري الظهير الأيسر المغربي بعد تعافيه من الإصابة.

وأيضا استمرار الشاب عمر سيد معوض.

وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمد سيحا

خط الدفاع: محمد هاني - ياسين مرعي - أحمد رمضان - ياسر إبراهيم - هادي رياض - محمد شكري - يوسف بلعمري

خط الوسط: مروان عطية - إمام عاشور - أليو ديانج - محمد علي بن رمضان - إمام عاشور

خط الهجوم – تريزيجيه أشرف بنشرقي - طاهر محمد - حسين الشحات - زيزو - محمد شريف - مروان عثمان - عمر معوض

أما غيابات الأهلي أمام المصري جاءت كالآتي:

كامويش – استبعاد فني

أحمد نبيل "كوكا" – تراكم إنذارات

عمرو الجزار – إذن لإقامة حفل زفافه

أحمد عيد – فني

حمزة علاء – فني

كريم فؤاد – تأهيل

ويستعد الأهلي للقاء المصري يوم الأربعاء المقبل، 20 مايو في الجولة الأخيرة من الدوري المصري.

ويحتاج الأهلي لتحقيق الفوز مع خسارة الزمالك وتعثر بيراميدز من أجل خطف لقب الدوري المصري.

وحقق الأهلي انتصارا وديا بنتيجة 2-0 على دلفي استعدادا لختام الموسم الكروي 2025-26.

ويتنافس الثلاثي، الزمالك والأهلي وبيراميدز على لقب الدوري في الجولة الأخيرة من المسابقة.

ويتصدر الزمالك الترتيب برصيد 53 نقطة وبيراميدز في المركز الثاني برصيد 51 نقطة، فيما يأتي الأهلي ثالثا برصيد 50 نقطة.

ويحتاج الزمالك للفوز أو التعادل من أجل حسم اللقب للمرة الـ 15 في تاريخه.

فيما يحتاج بيراميدز الفوز مع هزيمة الزمالك لحصد أول لقب في تاريخه.

بينما سينتظر الأهلي تعثر منافسيه مع ضرورة الفوز على المصري من أجل حسم لقب الدوري للمرة الـ 46 في تاريخه.