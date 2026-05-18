عبد العال: تاريخي لم يسمح لي بالاستمرار مع غزل المحلة

الإثنين، 18 مايو 2026 - 23:32

كتب : FilGoal

علاء عبد العال - مدرب غزل المحلة

كشف علاء عبد العال المدرب السابق لغزل المحلة عن أسباب رحيله عن تدريب الفريق.

وكان عبدالعال قد رحل عن تدريب الفريق خلال الأيام الماضية وتولى أحمد خطاب تدريب الفريق بدلا منه.

وقال عبد العال عبر قناة إم بي سي مصر 2: "بدأنا الموسم وكنا نسير بشكل جيد، ولكن فوجئت أن إدارة غزل المحلة جلست للتفاوض مع مدير فني آخر، وأنا كمدرب منذ 15 عاما بالدوري الممتاز لم أقبل بذلك، وأخبرت المدير الرياضي إن مباراة زد هي الأخيرة لي مع الفريق أي كانت النتيجة".

وتابع "أحترم وليد خليل، وبعد مباراة زد جلسنا وقالوا إنهم لم يفاوضوا مدرب آخر ولكن هذا لم يكن حقيقيا، وأنا لم أهرب من المسؤولية رغم تعرضي لضغط كبير، تجربة المحلة كانت جيدة جدا ولكن بالنبة لي قررت الاعتذار عن عدم الاستمرار لأنني لا أقبل على نفسي ما حدث".

وأتم "العودة لغزل المحلة؟ خضت تجربة لها كل الاحترام ولا أنسى وقفة وليد خليل معي عندما كان هناك مطالبات برحيلي، ولكن الموقف الذي حدث جعلني أقرر عدم الاستمرار وتاريخي لا يسمح بذلك الموقف".

