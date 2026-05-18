والد أشرف داري: لديه عروض أوروبية وخليجية.. ونحترم تعاقدنا مع الأهلي
الإثنين، 18 مايو 2026 - 23:32
كتب : FilGoal
كشف زهير داري والد أشرف داري مدافع الأهلي والمعار لنادي كالمار السويدي مستجدات مستقبله مع الأحمر.
وقال زهير داري عبر قناة إم بي سي مصر 2: "اللاعب يمتلك عدة عروض من أوروبا والخليج، أشرف داري الآن هو لاعب الأهلي والنادي هو الذي يتحكم بمستقبله ونحن نحترم تعاقدنا مع الأهلي".
وأضاف "أشرف داري يريد الاستمرار في الاحتراف سواء في الخليج أو أوروبا ولا يفكر في العودة للدوري المغربي في الفترة المقبلة".
وأكمل "الأهلي حتى الآن لم يتحدث معنا بشأن مستقبل أشرف داري، نثق في إدارة النادي ونطمئن لمستقبل اللاعب".
وانضم المدافع المغرب أشرف داري للأهلي في الموسم الماضي لكنه لم يشارك كثيرا مع الأحمر بسبب تكرر الإصابات، ليغادر على سبيل الإعارة في يناير الماضي إلى نادي كالمار السويدي.
