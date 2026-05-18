رئيس غزل المحلة: فكرنا في التعاقد مع الجمل.. وخطاب قبل التحدي

الإثنين، 18 مايو 2026 - 23:14

كتب : FilGoal

كشف وليد خليل رئيس نادي غزل المحلة عن وجود مفاوضات بالفعل مع حمزة الجمال لخلافة علاء عبد العال في تدريب الفريق.

وكان النادي قد أعلن تعيين أحمد خطاب كمدرب للفريق بعد رحيل عبد العال.

وفاز غزل المحلة على الاتحاد السكندري بهدف دون رد على ملعب غزل المحلة بالجولة 11 من مرحلة الهبوط بالدوري المصري الممتاز.

وقال خليل عبر قناة إم بي سي مصر 2: "بالفعل فكرنا في حمزة الجمل لتدريب غزل المحلة بعد رحيل علاء عبد العال ولكن لم نتمكن من الوصول إليه لأن هاتفه كان مغلقا".

وواصل "كنت معجبا بما يقدمه أحمد خطاب مع فاركو خلال المواسم الماضية ودرسنا الأمر واخترناه، وهو قبل قبل التحدي واليوم أثبت أنه على قدر المسؤولية ولاعبينا أثبتوا أنهم رجال".

وتابع "حتى مباراة طلائع الجيش كنا مطمئنين على موقفنا ولكن خسارة مباراتين على التوالي أثرا علينا، والحمد لله أصبحنا اليوم في موقف جيد، والمباراة المقبلة ستكون هي الحاسمة في بقائنا".

وارتفع رصيد غزل المحلة للنقطة 34 في المركز التاسع بجدول مجموعة الهبوط وبفارق 4 نقاط عن المركز المؤهل للهبوط.

