خبر في الجول – توروب لا يزال في المستشفى ومحاولات لعلاجه للحاق بمعسكر الأهلي

الإثنين، 18 مايو 2026 - 23:09

كتب : FilGoal

يس توروب - الأهلي

لا يزال يس توروب المدير الفني للأهلي في المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية.

وعلم FilGoal.com أن توروب لا يزال في المستشفى وحالته مطمئنة.

وأن المدرب الدنماركي يعاني من حصوة على الحالب وهناك محاولات لعلاجه حتى يلحق بمعسكر الفريق لمواجهة المصري في ختام الدوري.

أخبار متعلقة:
أمين عمر حكما لمواجهة المصري ضد الأهلي.. وناجي لمباراة بيراميدز أمام سموحة 10 نقاط.. في الجول يكشف خطة الأهلي لهيكلة فريق الكرة الأهلي يعلن تعرض توروب لوعكة صحية استدعت نقله إلى المستشفى

ويستعد الأهلي للقاء المصري يوم الأربعاء المقبل، 20 مايو في الجولة الأخيرة من الدوري المصري.

وكشف أحمد جاب الله طبيب الفريق عبر الموقع الرسمي: "تعرض توروب لوعكة صحية مفاجئة استدعت نقله إلى المستشفى".

وأوضح "خضع المدرب الدنماركي للرعاية الطبية اللازمة تحت إشراف الجهاز الطبي، وحالته مطمئنة ويخضع حاليا لفحوصات وتحاليل لمزيد من الاطمئنان".

ويحتاج الأهلي لتحقيق الفوز مع خسارة الزمالك وتعثر بيراميدز من أجل خطف لقب الدوري المصري.

وحقق الأهلي انتصارا وديا بنتيجة 2-0 على دلفي استعدادا لختام الموسم الكروي 2025-26.

ويتنافس الثلاثي، الزمالك والأهلي وبيراميدز على لقب الدوري في الجولة الأخيرة من المسابقة.

ويتصدر الزمالك الترتيب برصيد 53 نقطة وبيراميدز في المركز الثاني برصيد 51 نقطة، فيما يأتي الأهلي ثالثا برصيد 50 نقطة.

ويحتاج الزمالك للفوز أو التعادل من أجل حسم اللقب للمرة الـ 15 في تاريخه.

فيما يحتاج بيراميدز الفوز مع هزيمة الزمالك لحصد أول لقب في تاريخه.

بينما سينتظر الأهلي تعثر منافسيه مع ضرورة الفوز على المصري من أجل حسم لقب الدوري للمرة الـ 46 في تاريخه.

الأهلي الدوري المصري توروب
نرشح لكم
رئيس غزل المحلة: فكرنا في التعاقد مع الجمل.. وخطاب قبل التحدي في مباراة خطاب الأولى.. غزل المحلة يفوز على الاتحاد ويبتعد عن مراكز الهبوط بعد 12 مباراة بلا فوز.. حرس الحدود يحيي آماله بالبقاء وينتصر على كهرباء الإسماعيلية انتهت الدوري المصري - غزل المحلة (1)-(0) الاتحاد السكندري 10 نقاط.. في الجول يكشف خطة الأهلي لهيكلة فريق الكرة "بين الشكل الطبيعي والمجموعتين".. في الجول يكشف ما يدور بشأن ملامح الدوري في الموسم المقبل أمين عمر حكما لمواجهة المصري ضد الأهلي.. وناجي لمباراة بيراميدز أمام سموحة الألماني ستيجمان حكما لمواجهة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا في ختام الدوري
أخر الأخبار
رئيس غزل المحلة: فكرنا في التعاقد مع الجمل.. وخطاب قبل التحدي 5 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول – توروب لا يزال في المستشفى ومحاولات لعلاجه للحاق بمعسكر الأهلي 10 دقيقة | الدوري المصري
تقرير: مورينيو يرغب في التعاقد مع راشفورد لتدعيم ريال مدريد 13 دقيقة | الدوري الإسباني
هامبورج يعلن التفاوض مع توتنام لضم مدافعه 21 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير: صراع بين يونايتد وليفربول على مهاجم دورتموند 24 دقيقة | الدوري الإنجليزي
في مباراة خطاب الأولى.. غزل المحلة يفوز على الاتحاد ويبتعد عن مراكز الهبوط 47 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري الإنجليزي - أرسنال (1)-(0) بيرنلي.. بداية الشوط الثاني ساعة | الكرة الأوروبية
قائمة تركيا - جولر ويلديز في الاختيارات الأولية لـ كأس العالم ساعة | في المونديال
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسالة غامضة من إمام عاشور 2 انتهت نهائي الكونفدرالية - الزمالك (1)-(0) اتحاد العاصمة.. الأبيض يخسر اللقب 3 بعد خسارة الكونفدرالية.. تعرف على الجوائز المالية لـ الزمالك 4 "انتبهوا".. رونالدو يوجه رسالة إلى جماهير النصر بعد التعادل أمام الهلال
/articles/529387/خبر-في-الجول-توروب-لا-يزال-في-المستشفى-ومحاولات-لعلاجه-للحاق-بمعسكر-الأهلي