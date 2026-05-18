خبر في الجول – توروب لا يزال في المستشفى ومحاولات لعلاجه للحاق بمعسكر الأهلي

لا يزال يس توروب المدير الفني للأهلي في المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية.

وعلم FilGoal.com أن توروب لا يزال في المستشفى وحالته مطمئنة.

وأن المدرب الدنماركي يعاني من حصوة على الحالب وهناك محاولات لعلاجه حتى يلحق بمعسكر الفريق لمواجهة المصري في ختام الدوري.

ويستعد الأهلي للقاء المصري يوم الأربعاء المقبل، 20 مايو في الجولة الأخيرة من الدوري المصري.

وكشف أحمد جاب الله طبيب الفريق عبر الموقع الرسمي: "تعرض توروب لوعكة صحية مفاجئة استدعت نقله إلى المستشفى".

وأوضح "خضع المدرب الدنماركي للرعاية الطبية اللازمة تحت إشراف الجهاز الطبي، وحالته مطمئنة ويخضع حاليا لفحوصات وتحاليل لمزيد من الاطمئنان".

ويحتاج الأهلي لتحقيق الفوز مع خسارة الزمالك وتعثر بيراميدز من أجل خطف لقب الدوري المصري.

وحقق الأهلي انتصارا وديا بنتيجة 2-0 على دلفي استعدادا لختام الموسم الكروي 2025-26.

ويتنافس الثلاثي، الزمالك والأهلي وبيراميدز على لقب الدوري في الجولة الأخيرة من المسابقة.

ويتصدر الزمالك الترتيب برصيد 53 نقطة وبيراميدز في المركز الثاني برصيد 51 نقطة، فيما يأتي الأهلي ثالثا برصيد 50 نقطة.

ويحتاج الزمالك للفوز أو التعادل من أجل حسم اللقب للمرة الـ 15 في تاريخه.

فيما يحتاج بيراميدز الفوز مع هزيمة الزمالك لحصد أول لقب في تاريخه.

بينما سينتظر الأهلي تعثر منافسيه مع ضرورة الفوز على المصري من أجل حسم لقب الدوري للمرة الـ 46 في تاريخه.