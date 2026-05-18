تقرير: مورينيو يرغب في التعاقد مع راشفورد لتدعيم ريال مدريد

يرغب جوزيه مورينيو في التعاقد مع ماركوس راشفورد لتدعيم صفوف ريال مدريد خلال الموسم المقبل وفقا لصحيفة ذا إندبندت البريطانية.

واقترب مورينيو وفقا للتقارير من تولي تدريب ريال مدريد خلفا لألفارو أربيلوا. وأشار التقرير إلى أن مورينيو بدأ بالفعل في وضع تصوراته لقائمة ريال مدريد الجديدة، سواء على مستوى الراحلين أو الصفقات المنتظرة، ويأتي على رأس اهتماماته الإنجليزي ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد والمعار حاليا إلى برشلونة.

مورينيو سبق وأن عمل مع راشفورد في مانشستر يونايتد، ويؤمن بقدراته على إضافة حلول هجومية متنوعة لريال مدريد، كما يرى أنه سيكون عنصرًا مهما داخل فريق يرغب في امتلاك بدائل قوية بكل المراكز.

ويبدو أن اهتمام ريال مدريد بضم راشفورد قد يمثل ضربة لبرشلونة، خاصة أن اللاعب يرغب في الاستمرار مع الفريق الكتالوني بعد الموسم الجيد الذي قدمه تحت قيادة هانسي فليك.

وخاض راشفورد 48 مباراة مع برشلونة في الموسم الحالي، سجل خلالها 14 هدفا وصنع 14 آخرين.

ويمتلك برشلونة خيار شراء اللاعب مقابل 30 مليون يورو، لكن النادي لم يحسم موقفه النهائي حتى الآن في ظل الوضع المالي الحالي ورغبته في تدعيم أكثر من مركز خلال سوق الانتقالات.