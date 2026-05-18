في مباراة خطاب الأولى.. غزل المحلة يفوز على الاتحاد ويبتعد عن مراكز الهبوط

الإثنين، 18 مايو 2026 - 22:32

كتب : FilGoal

محمود صلاح - غزل المحلة

حقق غزل المحلة فوزا قاتلا على الاتحاد السكندري بهدف دون رد في مباراة أقيمت على ملعب غزل المحلة بالجولة 11 من مرحلة الهبوط بالدوري المصري الممتاز.

المباراة كانت هي الأولى لأحمد خطاب كمدرب لغزل المحلة بعد تعيينه خلفا لعلاء عبد العال.

سجل محمد إسلام "أرموشة" هدف فوز غزل المحلة بالمباراة.

الفوز رفع رصيد غزل المحلة للنقطة 34 ليبتعد عن مراكز الهبوط ب4 نقاط، بينما توقف رصيد الاتحاد عند النقطة 32 في المركز العاشر بفارق نقطتين عن كهرباء الإسماعيلية صاحب المركز الـ 11 بالمجموعة والمؤدي للهبوط.

المباراة شهدت بداية حذرة بين الطرفين، ولكن تمكن غزل المحلة من التسجيل بالدقيقة 24 بتسديدة من رشاد العرفاوي غيرت اتجاهها من الدفاع وسكنت الشباك.

وبعد العودة لتقنية الفيديو ألغى الحكم هدف المحلة لوجود لمسة يد ببداية الهجمة.

وفي نفس الكرة تعرض محمود عبد العاطي لاعب الاتحاد السكندري لإصابة ليستبدل ويحل عبد الغني محمد بدلا منه.

في الشوط الثاني، استمر الهدوء في أغلب مجريات المباراة حتى الدقيقة 80 والتي كاد أن يسجل فيها غزل المحلة برأسية من أحمد العش ارتدت من العارضة.

وبالدقيقة 90 تقدم المحلة بالهدف الأول عن طريق أرموشة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من أحمد عتمان.

وشهدت الدقيقة 94 اشتباك بين لاعبي الفريقين حصل بسببه كل من محمود علاء ومحمد عبد اللطيف "جريندو" على بطاقة صفراء.

وامتدت المباراة حتى الدقيقة 98 ولكن لم ينجح الاتحاد السكندري في العودة ليفوز غزل المحلة بالمباراة.

وسيلعب غزل المحلة مباراته المقبلة ضد مودرن سبورت يوم الجمعة 22 مايو، بينما يلتقي الاتحاد السكندري مع الإسماعيلي بنفس اليوم.

