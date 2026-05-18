خبر في الجول - اتفاق مبدئي بين اتحاد الكرة ورويز على التجديد.. وموعد الحسم

الإثنين، 18 مايو 2026 - 15:39

كتب : محمد جمال

أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام

توصل الاتحاد المصري لكرة القدم لاتفاق مبدئي مع أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام المصرية الحالي على التجديد.

وينتهي تعاقد رويز مع الاتحاد المصري بنهاية الموسم الجاري.

وكان قد تولى أوسكار رويز رئاسة لجنة الحكام في فبراير من العام الماضي.

أخبار متعلقة:
"لم أشعر بالعدل ورأيت الحكم يحتفل".. رسالة غاضبة من محمد إسماعيل بعد خسارة الكونفدرالية خبر في الجول - اتحاد الكرة يتواصل مع نظيره الألماني لاستقدام حكام الزمالك ضد سيراميكا كأس الأمم للناشئين - وفا حكما لمواجهة أوغندا والكونغو الديمقراطية "بسبب وعكة صحية".. تعديل اضطراري من لجنة الحكام على مباراة فاركو ومودرن سبورت

وعلم FilGoal.com أن هناك اتفاق مبدئي بين الاتحاد المصري ورويز على تجديد تعاقده.

ولم يحدث توقيع للعقود بين الطرفين حتى الآن وتم تأجيل الحسم الرسمي إلى ما بعد كأس العالم.

ويحصل رويز على إجازة لمدة شهر عقب نهاية الموسم الجاري خلال فترة كأس العالم.

وجاء اختيار أوسكار رويز بناء على توصية من بوساكا لهاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري.

عقد أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعا فنيا بداية الشهر الجاري مع الحكام.

وتختتم مرحلة المنافسة على لقب الدوري بعد غدا الأربعاء.

رئيس لجنة الحكام أوسكار رويز
نرشح لكم
أمين عمر حكما لمواجهة المصري ضد الأهلي.. وناجي لمباراة بيراميدز أمام سموحة الألماني ستيجمان حكما لمواجهة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا في ختام الدوري الأهلي يعلن تعرض توروب لوعكة صحية استدعت نقله إلى المستشفى "لم أشعر بالعدل ورأيت الحكم يحتفل".. رسالة غاضبة من محمد إسماعيل بعد خسارة الكونفدرالية خبر في الجول - اتحاد الكرة يتواصل مع نظيره الألماني لاستقدام حكام الزمالك ضد سيراميكا مواعيد مباريات الإثنين 18 مايو 2026.. المحلة ضد الاتحاد في صراع البقاء وأرسنال أمام بيرنلي معسكر مغلق لـ الزمالك استعدادا للقاء سيراميكا كليوباترا تعادل سلبي بين الإسماعيلي وزد.. ومودرن والبنك يخطفان نقطة من بتروجت والجونة
أخر الأخبار
نانت يصدر بيانا شديد اللهجة بعد شغب جماهيره أمام تولوز 2 دقيقة | الكرة الأوروبية
قائمة كاب فيردي - استبعاد كامويش من كأس العالم.. وتواجد مينديش وسيميدو 5 دقيقة | في المونديال
جوارديولا: علينا إسقاط بورنموث أولا قبل التفكير في الجولة الختامية 29 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أمين عمر حكما لمواجهة المصري ضد الأهلي.. وناجي لمباراة بيراميدز أمام سموحة 30 دقيقة | الدوري المصري
الألماني ستيجمان حكما لمواجهة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا في ختام الدوري 45 دقيقة | الدوري المصري
كارباخال يوجه رسالة مؤثرة لجماهير ريال مدريد بعد الرحيل 54 دقيقة | الدوري الإسباني
"مستقبلنا له اسم".. برشلونة يعلن تمديد تعاقده مع فليك ساعة | الدوري الإسباني
خبر في الجول - اتفاق مبدئي بين اتحاد الكرة ورويز على التجديد.. وموعد الحسم ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسالة غامضة من إمام عاشور 2 انتهت نهائي الكونفدرالية - الزمالك (1)-(0) اتحاد العاصمة.. الأبيض يخسر اللقب 3 بعد خسارة الكونفدرالية.. تعرف على الجوائز المالية لـ الزمالك 4 كرة سلة – بيان من الاتحاد بعد خسارة أول مباراتين في نهائي الدوري ضد الأهلي
/articles/529354/خبر-في-الجول-اتفاق-مبدئي-بين-اتحاد-الكرة-ورويز-على-التجديد-وموعد-الحسم