خبر في الجول - اتفاق مبدئي بين اتحاد الكرة ورويز على التجديد.. وموعد الحسم

توصل الاتحاد المصري لكرة القدم لاتفاق مبدئي مع أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام المصرية الحالي على التجديد.

وينتهي تعاقد رويز مع الاتحاد المصري بنهاية الموسم الجاري.

وكان قد تولى أوسكار رويز رئاسة لجنة الحكام في فبراير من العام الماضي.

وعلم FilGoal.com أن هناك اتفاق مبدئي بين الاتحاد المصري ورويز على تجديد تعاقده.

ولم يحدث توقيع للعقود بين الطرفين حتى الآن وتم تأجيل الحسم الرسمي إلى ما بعد كأس العالم.

ويحصل رويز على إجازة لمدة شهر عقب نهاية الموسم الجاري خلال فترة كأس العالم.

وجاء اختيار أوسكار رويز بناء على توصية من بوساكا لهاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري.

عقد أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعا فنيا بداية الشهر الجاري مع الحكام.

وتختتم مرحلة المنافسة على لقب الدوري بعد غدا الأربعاء.