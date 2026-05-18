أثليتك: يامال خارج لقاء إسبانيا الافتتاحي بكأس العالم.. وقد يغيب أمام السعودية

الإثنين، 18 مايو 2026 - 15:36

كتب : FilGoal

أحمد فتوح - لامين يامال - مصر أمام إسبانيا

ذكرت شبكة ذا أثليتك أنه من المتوقع ألا يكون لامين يامال نجم برشلونة جاهزا للمشاركة في المباريات الأولى لمنتخب إسبانيا في كأس العالم 2026.

وينطلق كأس العالم يوم 11 يونيو المقبل.

وأوضح التقرير أن يامال المصاب في عضلات الفخذ لن يتمكن من المشاركة مع منتخب إسبانيا في مباراته الافتتاحية بكأس العالم أمام كاب فيردي يوم 15 يونيو

أخبار متعلقة:
لعنة شارة القيادة مستمرة.. ريال مدريد يعلن رحيل كارباخال رومانو: تمت.. مورينيو يعود إلى ريال مدريد ليفربول يعلن تفاصيل تكريم صلاح في أنفيلد برشلونة يكشف إصابة فيرمين لوبيز.. وتقارير ترجح غيابه عن كأس العالم

كما أن هناك شكوك حول لحاقه بمواجهة السعودية يوم 21 من الشهر نفسه، وفقا للتقرير.

وربما يصبح اللاعب الشاب جاهزا للمشاركة في مباراة أوروجواي بختام مرحلة المجموعات يوم 27 يونيو.

برشلونة يكشف إصابة فيرمين لوبيز.. وتقارير ترجح غيابه عن كأس العالم

ويستهدف لامين يامال نجم برشلونة ومنتخب إسبانيا الاستعداد للمشاركة في كأس العالم الشهر المقبل، في ظل غيابه عن المباريات.

قبل أيام، بدأ يامال التدرب على أرض الملعب، بالإضافة إلى تدريباته في صالة الجيمانزيوم.

وأوضح التقارير أن البالغ من العمر 18 عاما يستهدف بذلك الاستعداد لكأس العالم.

في 23 أبريل الماضي، أعلن نادي برشلونة تفاصيل إصابة لامين يامال التي تعرض لها خلال مواجهة سيلتا فيجو ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وكشف نادي برشلونة عن نهاية موسم لامين يامال بعد الإصابة التي تعرض لها وغيابه عن المباريات المتبقية للموسم.

وجاء بيان برشلونة الرسمي كالآتي:

"أكدت الفحوصات التي أجريت إصابة لامين يامال إصابته في عضلة الفخذ بساقه اليسرى".

"سيخضع اللاعب لبرنامج علاج تحفظي".

"سيغيب لامين يامال عن بقية الموسم، ومن المتوقع أن يكون جاهزا للمشاركة في كأس العالم".

وخاض لامين يامال مع برشلونة الموسم الحالي 44 مباراة، مسجلا 23 هدفا وصنع 18 آخرين.

وكان أحد أهم أسباب تتويج برشلونة بلقب الدوري الإسباني.

لامين يامال إسبانيا برشلونة كأس العالم
نرشح لكم
"مستقبلنا له اسم".. برشلونة يعلن تمديد تعاقده مع فليك برشلونة يكشف إصابة فيرمين لوبيز.. وتقارير ترجح غيابه عن كأس العالم لعنة شارة القيادة مستمرة.. ريال مدريد يعلن رحيل كارباخال موندو ديبورتيفو: فيرمين لوبيز مهدد بالغياب عن كأس العالم رومانو: تمت.. مورينيو يعود إلى ريال مدريد مباراة ليفاندوفسكي الأخيرة على كامب نو.. برشلونة يفوز على ريال بيتيس في ليلة وداع جريزمان.. أتلتيكو مدريد يفوز على جيرونا صراع الهبوط في الدوري الإسباني – مايوركا وجيرونا بخطر.. وابتعاد ألافيس وإشبيلية
أخر الأخبار
"مستقبلنا له اسم".. برشلونة يعلن تمديد تعاقده مع فليك 29 دقيقة | الدوري الإسباني
خبر في الجول - اتفاق مبدئي بين اتحاد الكرة ورويز على التجديد.. وموعد الحسم 30 دقيقة | الدوري المصري
أثليتك: يامال خارج لقاء إسبانيا الافتتاحي بكأس العالم.. وقد يغيب أمام السعودية 34 دقيقة | الدوري الإسباني
ليفربول يعلن تفاصيل تكريم صلاح في أنفيلد 49 دقيقة | الدوري الإنجليزي
برشلونة يكشف إصابة فيرمين لوبيز.. وتقارير ترجح غيابه عن كأس العالم ساعة | الدوري الإسباني
خبر في الجول - موعد إعلان حسام حسن لقائمة كأس العالم النهائية.. وعدد اللاعبين ساعة | في المونديال
لعنة شارة القيادة مستمرة.. ريال مدريد يعلن رحيل كارباخال ساعة | الدوري الإسباني
منافس مصر - منتخب إيران يبدأ معسكره الأخير في تركيا استعدادا لكأس العالم ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسالة غامضة من إمام عاشور 2 انتهت نهائي الكونفدرالية - الزمالك (1)-(0) اتحاد العاصمة.. الأبيض يخسر اللقب 3 بعد خسارة الكونفدرالية.. تعرف على الجوائز المالية لـ الزمالك 4 كرة سلة – بيان من الاتحاد بعد خسارة أول مباراتين في نهائي الدوري ضد الأهلي
/articles/529353/أثليتك-يامال-خارج-لقاء-إسبانيا-الافتتاحي-بكأس-العالم-وقد-يغيب-أمام-السعودية