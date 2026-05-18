أثليتك: يامال خارج لقاء إسبانيا الافتتاحي بكأس العالم.. وقد يغيب أمام السعودية

ذكرت شبكة ذا أثليتك أنه من المتوقع ألا يكون لامين يامال نجم برشلونة جاهزا للمشاركة في المباريات الأولى لمنتخب إسبانيا في كأس العالم 2026.

وينطلق كأس العالم يوم 11 يونيو المقبل.

وأوضح التقرير أن يامال المصاب في عضلات الفخذ لن يتمكن من المشاركة مع منتخب إسبانيا في مباراته الافتتاحية بكأس العالم أمام كاب فيردي يوم 15 يونيو

كما أن هناك شكوك حول لحاقه بمواجهة السعودية يوم 21 من الشهر نفسه، وفقا للتقرير.

وربما يصبح اللاعب الشاب جاهزا للمشاركة في مباراة أوروجواي بختام مرحلة المجموعات يوم 27 يونيو.

ويستهدف لامين يامال نجم برشلونة ومنتخب إسبانيا الاستعداد للمشاركة في كأس العالم الشهر المقبل، في ظل غيابه عن المباريات.

قبل أيام، بدأ يامال التدرب على أرض الملعب، بالإضافة إلى تدريباته في صالة الجيمانزيوم.

وأوضح التقارير أن البالغ من العمر 18 عاما يستهدف بذلك الاستعداد لكأس العالم.

في 23 أبريل الماضي، أعلن نادي برشلونة تفاصيل إصابة لامين يامال التي تعرض لها خلال مواجهة سيلتا فيجو ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وكشف نادي برشلونة عن نهاية موسم لامين يامال بعد الإصابة التي تعرض لها وغيابه عن المباريات المتبقية للموسم.

وجاء بيان برشلونة الرسمي كالآتي:

"أكدت الفحوصات التي أجريت إصابة لامين يامال إصابته في عضلة الفخذ بساقه اليسرى".

"سيخضع اللاعب لبرنامج علاج تحفظي".

"سيغيب لامين يامال عن بقية الموسم، ومن المتوقع أن يكون جاهزا للمشاركة في كأس العالم".

وخاض لامين يامال مع برشلونة الموسم الحالي 44 مباراة، مسجلا 23 هدفا وصنع 18 آخرين.

وكان أحد أهم أسباب تتويج برشلونة بلقب الدوري الإسباني.