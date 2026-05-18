برشلونة يكشف إصابة فيرمين لوبيز.. وتقارير ترجح غيابه عن كأس العالم

من المرجح أن يغيب فيرمين لوبيز لاعب برشلونة ومنتخب إسبانيا عن صفوف اللاروخا في كأس العالم 2026 بسبب الإصابة، وفقا لتقارير عديدة.

تم استبدال فيرمين بين شوطي لقاء برشلونة وريال بيتيس بعد شعوره بآلام في مشط القدم اليمنى، وهناك مخاوف من أن يؤثر ذلك على مشاركته في كأس العالم.

وأفاد نادي برشلونة عبر موقعه: "تعرض فيرمين لوبيز لكسر في العظمة الخامسة بمشط القدم اليمنى خلال مباراة ريال بيتيس".

وأضاف "سيخضع اللاعب لعملية جراحية".

وكانت جريدة موندو ديبورتيفو قد أوضحت أن تعرض اللاعب للإصابة بكسر سيجعله يواجه خطر الغياب عن كأس العالم أو تأخر انضمامه للبطولة.

وأضاف التقرير أن مدة الغياب عن الملاعب بعد الخضوع للعمليات الجراحية بسبب هذه الإصابة لا تقل عادة عن شهرين.

وأوضحت تقارير أخرى أن فيرمين لوبيز لن يتمكن من التعافي في الوقت المناسب للمشاركة في كأس العالم مع إسبانيا.

ومن المقرر أن يعلن لويس دي لا فوينتي، مدرب منتخب إسبانيا، قائمة اللاعبين المستدعين يوم الإثنين 25 مايو.

وستلعب إسبانيا أولى مبارياتها في كأس العالم، يوم 15 يونيو أمام كاب فيردي ولم يتبقَّ سوى 4 أسابيع.