برشلونة يكشف إصابة فيرمين لوبيز.. وتقارير ترجح غيابه عن كأس العالم

الإثنين، 18 مايو 2026 - 15:05

كتب : FilGoal

فيرمين لوبيز يحتفل بهدف إسبانيا الأولمبي في اليابان

من المرجح أن يغيب فيرمين لوبيز لاعب برشلونة ومنتخب إسبانيا عن صفوف اللاروخا في كأس العالم 2026 بسبب الإصابة، وفقا لتقارير عديدة.

تم استبدال فيرمين بين شوطي لقاء برشلونة وريال بيتيس بعد شعوره بآلام في مشط القدم اليمنى، وهناك مخاوف من أن يؤثر ذلك على مشاركته في كأس العالم.

وأفاد نادي برشلونة عبر موقعه: "تعرض فيرمين لوبيز لكسر في العظمة الخامسة بمشط القدم اليمنى خلال مباراة ريال بيتيس".

أخبار متعلقة:
لعنة شارة القيادة مستمرة.. ريال مدريد يعلن رحيل كارباخال رومانو: تمت.. مورينيو يعود إلى ريال مدريد نيمار: تعرضت لانتقادات غير منطقية.. وأنا جاهز لكأس العالم وأنتظر قرار أنشيلوتي موندو ديبورتيفو: فيرمين لوبيز مهدد بالغياب عن كأس العالم

وأضاف "سيخضع اللاعب لعملية جراحية".

وكانت جريدة موندو ديبورتيفو قد أوضحت أن تعرض اللاعب للإصابة بكسر سيجعله يواجه خطر الغياب عن كأس العالم أو تأخر انضمامه للبطولة.

وأضاف التقرير أن مدة الغياب عن الملاعب بعد الخضوع للعمليات الجراحية بسبب هذه الإصابة لا تقل عادة عن شهرين.

وأوضحت تقارير أخرى أن فيرمين لوبيز لن يتمكن من التعافي في الوقت المناسب للمشاركة في كأس العالم مع إسبانيا.

ومن المقرر أن يعلن لويس دي لا فوينتي، مدرب منتخب إسبانيا، قائمة اللاعبين المستدعين يوم الإثنين 25 مايو.

وستلعب إسبانيا أولى مبارياتها في كأس العالم، يوم 15 يونيو أمام كاب فيردي ولم يتبقَّ سوى 4 أسابيع.

فيرمين لوبيز إسبانيا برشلونة
نرشح لكم
"مستقبلنا له اسم".. برشلونة يعلن تمديد تعاقده مع فليك أثليتك: يامال خارج لقاء إسبانيا الافتتاحي بكأس العالم.. وقد يغيب أمام السعودية لعنة شارة القيادة مستمرة.. ريال مدريد يعلن رحيل كارباخال موندو ديبورتيفو: فيرمين لوبيز مهدد بالغياب عن كأس العالم رومانو: تمت.. مورينيو يعود إلى ريال مدريد مباراة ليفاندوفسكي الأخيرة على كامب نو.. برشلونة يفوز على ريال بيتيس في ليلة وداع جريزمان.. أتلتيكو مدريد يفوز على جيرونا صراع الهبوط في الدوري الإسباني – مايوركا وجيرونا بخطر.. وابتعاد ألافيس وإشبيلية
أخر الأخبار
"مستقبلنا له اسم".. برشلونة يعلن تمديد تعاقده مع فليك 28 دقيقة | الدوري الإسباني
خبر في الجول - اتفاق مبدئي بين اتحاد الكرة ورويز على التجديد.. وموعد الحسم 30 دقيقة | الدوري المصري
أثليتك: يامال خارج لقاء إسبانيا الافتتاحي بكأس العالم.. وقد يغيب أمام السعودية 33 دقيقة | الدوري الإسباني
ليفربول يعلن تفاصيل تكريم صلاح في أنفيلد 48 دقيقة | الدوري الإنجليزي
برشلونة يكشف إصابة فيرمين لوبيز.. وتقارير ترجح غيابه عن كأس العالم ساعة | الدوري الإسباني
خبر في الجول - موعد إعلان حسام حسن لقائمة كأس العالم النهائية.. وعدد اللاعبين ساعة | في المونديال
لعنة شارة القيادة مستمرة.. ريال مدريد يعلن رحيل كارباخال ساعة | الدوري الإسباني
منافس مصر - منتخب إيران يبدأ معسكره الأخير في تركيا استعدادا لكأس العالم ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسالة غامضة من إمام عاشور 2 انتهت نهائي الكونفدرالية - الزمالك (1)-(0) اتحاد العاصمة.. الأبيض يخسر اللقب 3 بعد خسارة الكونفدرالية.. تعرف على الجوائز المالية لـ الزمالك 4 كرة سلة – بيان من الاتحاد بعد خسارة أول مباراتين في نهائي الدوري ضد الأهلي
/articles/529351/برشلونة-يكشف-إصابة-فيرمين-لوبيز-وتقارير-ترجح-غيابه-عن-كأس-العالم