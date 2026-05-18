"مستقبلنا له اسم".. برشلونة يعلن تمديد تعاقده مع فليك

بعبارة (مستقبلنا له اسم).. أعلن نادي برشلونة يوم الاثنين تمديد تعاقده مع مدربه هانز فليك حتى صيف 2028.

وكان من المقرر أن ينتهي عقد فليك الحالي مع نادي برشلونة في صيف 2027.

وكان فليك قد صرح يوم الثلاثاء الماضي بأنه سيستمر مع برشلونة لسنة إضافية، حتى 2028.

وأضاف "وإذا سارت الأمور بشكل جيد، فهناك سنة أخرى بعد ذلك".

وأتم بطل الدوري الإسباني موسم 2025-2026 "أعتقد أنني في المكان المناسب".

في مارس الماضي، كشف جوان لابورتا رئيس برشلونة عن اتفاقه مع هانز فليك مدرب الفريق على تمديد عقده، وذلك بعد فوزه في انتخابات رئاسة النادي وتجديد الثقة فيه لولاية جديدة.

وقال لابورتا وقتها عبر إذاعة RAC1: "سنعلن قريبا عن تجديد التعاقد مع هانز فليك. نود تمديد عقده حتى عام 2028، مع خيار التجديد لمدة سنة واحدة في كل موسم".

وأضاف "لقد وافق فليك على تمديد عقده لأنه يشعر براحة كبيرة معنا".

وتوج فليك مع برشلونة بالدوري الإسباني موسم 2024‑2025 والموسم الجاري، وكأس إسبانيا في الموسم الماضي، وكأس السوبر الإسباني 2025.