"مستقبلنا له اسم".. برشلونة يعلن تمديد تعاقده مع فليك

الإثنين، 18 مايو 2026 - 15:41

كتب : FilGoal

هانز+فليك

بعبارة (مستقبلنا له اسم).. أعلن نادي برشلونة يوم الاثنين تمديد تعاقده مع مدربه هانز فليك حتى صيف 2028.

وكان من المقرر أن ينتهي عقد فليك الحالي مع نادي برشلونة في صيف 2027.

وكان فليك قد صرح يوم الثلاثاء الماضي بأنه سيستمر مع برشلونة لسنة إضافية، حتى 2028.

أخبار متعلقة:
لعنة شارة القيادة مستمرة.. ريال مدريد يعلن رحيل كارباخال موندو ديبورتيفو: فيرمين لوبيز مهدد بالغياب عن كأس العالم رومانو: تمت.. مورينيو يعود إلى ريال مدريد ميسي يسجل ويصنع في أول فوز لإنتر ميامي على ملعبه الجديد

وأضاف "وإذا سارت الأمور بشكل جيد، فهناك سنة أخرى بعد ذلك".

وأتم بطل الدوري الإسباني موسم 2025-2026 "أعتقد أنني في المكان المناسب".

Image

في مارس الماضي، كشف جوان لابورتا رئيس برشلونة عن اتفاقه مع هانز فليك مدرب الفريق على تمديد عقده، وذلك بعد فوزه في انتخابات رئاسة النادي وتجديد الثقة فيه لولاية جديدة.

وقال لابورتا وقتها عبر إذاعة RAC1: "سنعلن قريبا عن تجديد التعاقد مع هانز فليك. نود تمديد عقده حتى عام 2028، مع خيار التجديد لمدة سنة واحدة في كل موسم".

وأضاف "لقد وافق فليك على تمديد عقده لأنه يشعر براحة كبيرة معنا".

وتوج فليك مع برشلونة بالدوري الإسباني موسم 2024‑2025 والموسم الجاري، وكأس إسبانيا في الموسم الماضي، وكأس السوبر الإسباني 2025.

برشلونة هانز فليك
نرشح لكم
كارباخال يوجه رسالة مؤثرة لجماهير ريال مدريد بعد الرحيل أثليتك: يامال خارج لقاء إسبانيا الافتتاحي بكأس العالم.. وقد يغيب أمام السعودية برشلونة يكشف إصابة فيرمين لوبيز.. وتقارير ترجح غيابه عن كأس العالم لعنة شارة القيادة مستمرة.. ريال مدريد يعلن رحيل كارباخال موندو ديبورتيفو: فيرمين لوبيز مهدد بالغياب عن كأس العالم رومانو: تمت.. مورينيو يعود إلى ريال مدريد مباراة ليفاندوفسكي الأخيرة على كامب نو.. برشلونة يفوز على ريال بيتيس في ليلة وداع جريزمان.. أتلتيكو مدريد يفوز على جيرونا
أخر الأخبار
كارباخال يوجه رسالة مؤثرة لجماهير ريال مدريد بعد الرحيل 8 دقيقة | الدوري الإسباني
"مستقبلنا له اسم".. برشلونة يعلن تمديد تعاقده مع فليك 40 دقيقة | الدوري الإسباني
خبر في الجول - اتفاق مبدئي بين اتحاد الكرة ورويز على التجديد.. وموعد الحسم 42 دقيقة | الدوري المصري
أثليتك: يامال خارج لقاء إسبانيا الافتتاحي بكأس العالم.. وقد يغيب أمام السعودية 45 دقيقة | الدوري الإسباني
ليفربول يعلن تفاصيل تكريم صلاح في أنفيلد ساعة | الدوري الإنجليزي
برشلونة يكشف إصابة فيرمين لوبيز.. وتقارير ترجح غيابه عن كأس العالم ساعة | الدوري الإسباني
خبر في الجول - موعد إعلان حسام حسن لقائمة كأس العالم النهائية.. وعدد اللاعبين ساعة | في المونديال
لعنة شارة القيادة مستمرة.. ريال مدريد يعلن رحيل كارباخال ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسالة غامضة من إمام عاشور 2 انتهت نهائي الكونفدرالية - الزمالك (1)-(0) اتحاد العاصمة.. الأبيض يخسر اللقب 3 بعد خسارة الكونفدرالية.. تعرف على الجوائز المالية لـ الزمالك 4 كرة سلة – بيان من الاتحاد بعد خسارة أول مباراتين في نهائي الدوري ضد الأهلي
/articles/529349/مستقبلنا-له-اسم-برشلونة-يعلن-تمديد-تعاقده-مع-فليك