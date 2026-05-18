منافس مصر - مدرب إيران: الظروف صعبة لكن لا يجب أن نبحث عن أعذار

الإثنين، 18 مايو 2026 - 14:06

كتب : FilGoal

إيران ضد كوستاريكا

يرفض أمير قلعه نويي مدرب المنتخب الإيراني التحجج بالظروف الحالية الصعبة التي تمر بها بلاده، قبل المشاركة في كأس العالم 2026.

وحامت الشكوك حول مشاركة إيران في المونديال الذي تستضيفه الولايات المتحدة وكندا والمكسيك الصيف المقبل، بسبب حربها مع الولايات المتحدة.

وقال قلعه نويي في تصريحات نقلتها وكالة تسنيم: "آخر يومين أو ثلاثة كانوا من أسوأ أيام حياتنا، لأننا كنا نريد إعلان القائمة المكونة من 30 لاعبًا. كان هناك الكثير من اللاعبين الذين يستحقون التواجد، لكن في النهاية يجب اختيار لاعبين فقط لكل مركز وفقًا لأفكارنا التكتيكية، وكان الأمر صعبًا جدًا".

وأضاف "كنا نراجع القائمة باستمرار حتى نتمكن من الاختيار بعدالة ووفق رؤيتنا الفنية، ومن المحتمل أيضًا أن يتم استبعاد عدد آخر من اللاعبين من هذه القائمة".

وأكمل مدرب إيران "نأمل أن نحصل على تأشيرات لـ28 لاعبًا، وإلا سنضطر إلى استبعاد 4 لاعبين آخرين".

وتابع "الظروف صعبة وهناك مشاكل وهموم، لكن هذا لا يعني أن نبتعد عن هدفنا. لدينا هدف واحد ونعمل من أجله، أما النتيجة فهي بيد الله، لكن الأهم هو بذل الجهد".

ويتواجد منتخب إيران ضمن المجموعة السابعة رفقة مصر وبلجيكا ونيوزيلندا.

وواصل "لم نخض مباريات جيدة مؤخرًا، ونأمل أن نلعب بعض المباريات الودية في تركيا. حتى المباريات التدريبية الداخلية الثلاث كانت مفيدة جدًا وحققت لنا مكاسب كبيرة. ونأمل أن يكون وفدنا، الذي يحمل اسم شهداء ميناب 168، وفدًا ناجحًا أخلاقيًا وفنيًا".

وأتم "أداء الفريق لا يزال بعيدا عن طموحاتنا، لكن المهم أن المسؤولين يبذلون كل ما لديهم. هناك بعض التقصير ويحق لنا أن نشتكي، لكن وزارة الرياضة واتحاد الكرة يحاولان تأمين منافسين جيدين لنا. وإذا لم يحدث ذلك، فلا يجب أن نبحث عن أعذار أو نتهرب من المسؤولية، بل علينا أن نستفيد من التحديات ونخلق منها فرصًا في الأوقات الصعبة".

وينطلق كأس العالم 2026 يوم 11 يونيو وينتهي 19 يوليو.

سيلعب منتخب الفراعنة ضد إيران في مباراة الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات يوم 27 يونيو المقبل.

إيران مصر كأس العالم
