موندو ديبورتيفو: فيرمين لوبيز مهدد بالغياب عن كأس العالم

قد يغيب فيرمين لوبيز لاعب برشلونة ومنتخب إسبانيا عن صفوف اللاروخا في كأس العالم 2026 بسبب الإصابة، وفقا لجريدة موندو ديبورتيفو.

تم استبدال فيرمين بين شوطي لقاء برشلونة وريال بيتيس بعد شعوره بآلام في مشط القدم اليمنى، وهناك مخاوف من أن يؤثر ذلك على مشاركته في كأس العالم.

وأوضح التقرير أن فيرمين سيخضع يوم الاثنين لكشف جديد لمعرفة مدى خطورة الإصابة.

وفي حال وجود أي نوع من الكسور، فهناك خطر من غيابه عن كأس العالم أو تأخر انضمامه للبطولة.

وسيتم تحديد طريقة العلاج بناءً على نتائج الفحوصات.

وفي حالات التدخل الجراحي بسبب كسر في هذه العظمة، فإن مدة الغياب لا تقل عادة عن شهرين.

ومن المقرر أن يعلن لويس دي لا فوينتي، مدرب منتخب إسبانيا، قائمة اللاعبين المستدعين يوم الإثنين 25 مايو.

وستلعب إسبانيا أولى مبارياتها في كأس العالم، يوم 15 يونيو أمام كاب فيردي ولم يتبقَّ سوى 4 أسابيع.