مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول تفاصيل رحلة منتخب مصر لمواجهة البرازيل ثم المعسكر

تبدأ استعدادات منتخب مصر عقب ختام مرحلة التتويج بلقب الدوري للتحضير لمنافسات كأس العالم.

ويخوض منتخب مصر مباراة ودية أمام روسيا يوم 28 مايو الجاري على استاد مصر بالعاصمة الإدارية قبل مواجهة البرازيل يوم 6 يونيو ضمن الاستعدادات لكأس العالم.

وكشف مصدر من اتحاد الكرة لـ FilGoal.com: "تغادر بعثة منتخب مصر القاهرة يوم 30 مايو إلى أوهايو الأمريكية استعدادا لمواجهة البرازيل يوم 6 يونيو".

وأوضح "مواجهة البرازيل ستكون في تمام السادسة مساء بتوقيت أوهايو (الواحدة فجر 7 يونيو بتوقيت مصر)".

واختتم المصدر تصريحاته "تطير بعثة المنتخب يوم 7 من أوهايو إلى سبوكين مقر المعسكر الدائم للمنتخب في كأس العالم"

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك كأس العالم خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو 2026.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة رفقة بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

وتأتي مواعيد مباريات المجموعة كالتالي:

الجولة الأولى

بلجيكا × مصر - 15 يونيو 2026 الساعة العاشرة مساء.

إيران × نيوزلندا - 16 يونيو 2026 الساعة الرابعة فجرا.

الجولة الثانية

بلجيكا × إيران - 21 يونيو 2026 الساعة العاشرة مساء.

نيوزلندا × مصر - 22 يونيو 2026 الساعة الرابعة فجرا.

الجولة الثالثة

نيوزلندا × بلجيكا - 27 يونيو 2026 الساعة السادسة صباحا

مصر × إيران - 27 يونيو 2026 الساعة السادسة صباحا