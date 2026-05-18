رومانو: تمت.. مورينيو يعود إلى ريال مدريد

الإثنين، 18 مايو 2026 - 12:24

كتب : FilGoal

جوزيه مورينيو - فلورنتينو بيريز - رئيس ريال مدريد

ذكرت تقارير إسبانية عديدة أن ريال مدريد اتفق مع البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب بنفيكا الحالي على العودة لتدريب الفريق الملكي.

كما أوضح فابرزيو رومانو الصحفي المختص في أخبار الانتقالات أن الأمور حسمت بين الطرفين.

وأوضح رومانو أنه تم الاتفاق شفهيا على كل البنود بين مورينيو وريال مدريد، ويتبقى فقط توقيع جميع الوثائق.

وأضافت التقارير أن مورينيو - 63 عامًا - سيوقع على عقد لمدة موسمين من الميرينجي.

ومن المنتظر أن يسافر مورينيو إلى مدريد بعد مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو السبت المقبل.

يذكر أن مورينيو قاد ريال مدريد في الفترة من 2010 إلى 2013، وحقق لقب الدوري الإسباني 2011-2012، وكأس إسبانيا 2010-2011، والسوبر الإسباني 2012.

قبل يومين، تحدث جوزيه مورينيو مدرب بنفيكا عن مستقبله مع الفريق، في ظل ارتباط اسمه بتدريب ريال مدريد خلال الفترة المقبلة.

وكان النادي البرتغالي قد قدم عرضا لمورينيو لتمديد عقده والذي يمتد للموسم المقبل.

وقال مورينيو في مؤتمر صحفي: "لا أعرف إن كنت سأستمر أم لا، عندما أعرف سأعلن ذلك، هناك إمكانية للبقاء بالفعل".

وأضاف "لدي عرض لتجديد عقدي من بنفيكا، وأقدره كثيرا، وهو الشيء الوحيد الملموس حاليا".

وتابع "لا يوجد أي تواصل مع ريال مدريد، لا يوجد عقد ولا مفاوضات مباشرة، لكن لا أحد غبي ويعرف ما يدور".

وشدد "بنفيكا لم يقصر معي، لدينا اتفاق واضح، وعقدي مستمر، ولدي الحرية في اتخاذ القرار".

وكشف مورينيو "في الوقت الحالي، أنا متأكد بنسبة 99% أنني سأبقى مع بنفيكا، لأن لدي عقدا وعرضا لم أطلع عليه بعد، لكن وكيل أعمال أبلغني أنه عرض ممتاز".

وتابع "أما من جانب ريال مدريد، فلا يوجد لدي أي شيء حتى الآن، ولكن كما أكرر دائما، لا أحد منا ساذج، فكل ما يجري حاليا هو محادثات بين وكيل أعمالي وريال مدريد".

ويتعين التوصل إلى اتفاق مع بنفيكا، الذي يرتبط معه مورينيو بعقد يمتد حتى صيف 2027. ولا يُتوقع حدوث مشاكل في هذا الجانب، كما أن لديه بند في عقده يسمح له بفسخ عقده مع الفريق البرتغالي الصيف المقبل.

جوزيه مورينيو ريال مدريد بنفيكا
