الأهلي يعلن تعرض توروب لوعكة صحية استدعت نقله إلى المستشفى

الإثنين، 18 مايو 2026 - 12:09

كتب : FilGoal

يس توروب - مدرب الأهلي

أعلن النادي الأهلي تعرض يس توروب المدير الفني للفريق لوعكة صحية مفاجئة استدعت نقله إلى المستشفى.

ويستعد الأهلي للقاء المصري يوم الأربعاء المقبل، 20 مايو في الجولة الأخيرة من الدوري المصري.

وكشف أحمد جاب الله طبيب الفريق عبر الموقع الرسمي: "تعرض توروب لوعكة صحية مفاجئة استدعت نقله إلى المستشفى".

وأوضح "خضع المدرب الدنماركي للرعاية الطبية اللازمة تحت إشراف الجهاز الطبي، وحالته مطمئنة ويخضع حاليا لفحوصات وتحاليل لمزيد من الاطمئنان".

ويحتاج الأهلي لتحقيق الفوز مع خسارة الزمالك وتعثر بيراميدز من أجل خطف لقب الدوري المصري.

وحقق الأهلي انتصارا وديا بنتيجة 2-0 على دلفي استعدادا لختام الموسم الكروي 2025-26.

ويتنافس الثلاثي، الزمالك والأهلي وبيراميدز على لقب الدوري في الجولة الأخيرة من المسابقة.

ويتصدر الزمالك الترتيب برصيد 53 نقطة وبيراميدز في المركز الثاني برصيد 51 نقطة، فيما يأتي الأهلي ثالثا برصيد 50 نقطة.

ويحتاج الزمالك للفوز أو التعادل من أجل حسم اللقب للمرة الـ 15 في تاريخه.

فيما يحتاج بيراميدز الفوز مع هزيمة الزمالك لحصد أول لقب في تاريخه.

بينما سينتظر الأهلي تعثر منافسيه مع ضرورة الفوز على المصري من أجل حسم لقب الدوري للمرة الـ 46 في تاريخه.

