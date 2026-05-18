بن زكري: كونسيساو اعتذر لي على ما بدر منه

أكد الجزائري نور الدين بن زكري المدير الفني للشباب أن سيرجيو كونسيساو مدرب اتحاد جدة اعتذر له عما بدر منه خلال لقاء الفريقين.

ودخل الثنائي في مشادة كلامية عقب صافرة نهاية اللقاء بفوز الشباب على النمور في اللقاء المؤجل من الجولة الـ28 بالدوري السعودي.

وقال بن زكري في تصريحات نقلتها جريدة الشرق الأوسط: "مدرب اتحاد جدة تحدث معي باللغة الإيطالية بعد نهاية المباراة، لكنه عاد واعتذر لي لاحقاً، لذلك لا أريد الحديث عما قاله".

بعد 100 دقيقة وصافرة النهاية ⏱️ مشادة بين مدربي الفريقين واللاعبين 🔥#الشباب_الاتحاد | #دوري_روشن_السعودي pic.twitter.com/812c4sHSy9 — رياضة ثمانية (@thmanyahsports) May 17, 2026

وأضاف "أشكر اللاعبين على الروح القتالية الكبيرة داخل أرضية الميدان؛ لقد كنا عازمين على الخروج من نفق النتائج السلبية، وهي نتائج لم تكن تعكس حقيقة مستوانا، فكل المباريات التي لعبناها سابقاً لم نكن نستحق فيها الخسارة أو حتى التعادل، وهناك إحصائيات تُنصف ما يقدمه الشباب".

وأكمل "البعض يشاهد الأسماء الأجنبية فقط، لكن أدعوهم لمشاهدة العمل التكتيكي الذي نقدمه".

وحول مستويات الفريق أمام الأندية الكبرى والجدل المثار حولها، أوضح المدرب الجزائري "تصلني تساؤلات عبر منصات التواصل من بعض النصراويين، وحتى من كريستيانو رونالدو نفسه أثناء المباراة، حيث يتساءلون (لماذا تقدمون مباريات كبيرة أمامنا فقط؟) وكان ردي لهم، شاهدوا مبارياتنا أمام الهلال والقادسية وأمام اتحاد جدة".

واستطرد "هذه المواجهات الكبرى تحمل دائماً محفزات مختلفة للاعبين الذين أرادوا إظهار شخصية النادي الحقيقية".

وأتم "بشكل عام كرة القدم تخضع للتوفيق، وقد شاهدتم جميعاً ما حدث في قمة النصر والهلال، حيث كان الجميع يستعد للاحتفال بالدوري، لكن هدفاً سُجل باليد في اللحظات الأخيرة أجل حسم اللقب".