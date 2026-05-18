منافس مصر - إيران: فيفا استمع إلى شروطنا الـ10 للمشاركة في كأس العالم وقدم حلولا

قال مهدي تاج رئيس اتحاد كرة القدم الإيراني إنه أبلغ الاتحاد الدولي لكرة القدم بشروط إيران لمشاركة منتخبها في كأس العالم 2026.

ويتواجد منتخب إيران ضمن المجموعة السابعة رفقة مصر وبلجيكا ونيوزيلندا.

وأفادت وكالة تسنيم للأنباء بأن مهدي تاج التقى برفقة عدد من مسؤولي الاتحاد، مع ماتياس جرافستروم الأمين العام لفيفا، في مبنى اتحاد كرة القدم التركي.

أجرى موقع فيفا بعد هذا الاجتماع حواراً مع جرافستروم وتاج، حيث تحدث كلاهما عن البناء والإيجابية في نقاشات الجلسة، كما أجرى مراسل وكالة رويترز مقابلة مع الجانبين على هامش الاجتماع المذكور.

وقال تاج في تصريحات نقلتها وكالة تسنيم "أنا سعيد لأنهم استمعوا إلى مواقفنا أي جميع شروطنا العشرة، وقدموا حلولاً لكل واحد منها".

وأضاف "أتمنى أن يتمكن المنتخب الإيراني من الذهاب إلى كأس العالم دون أي مشكلة وتحقيق نتائج جيدة جدا".

أما جرافستروم، فعند مواجهته لسؤال مراسل رويترز بشأن تحدي إصدار التأشيرات لأعضاء المنتخب الإيراني، تجنب الإجابة بشكل واضح وقال: "ناقشنا جميع الأمور ذات الصلة، وأعتقد أن وسائل الإعلام ليس المكان المناسب لذكر التفاصيل. بشكل عام، كان لدينا اجتماع إيجابي للغاية ونتطلع إلى مواصلة الحوار".

ووفقاً لتقرير تسنيم، فإن بعض الشروط التي سبق أن ذكرها تاج هي كما يلي:

- يجب أن يحصل جميع أعضاء المنتخب الإيراني بما فيهم اللاعبون والجهاز الفني، بمن فيهم أولئك الذين قضوا خدمتهم العسكرية في الحرس الثوري، على تأشيرة دخول.

- لا ينبغي استجواب أعضاء الفريق من قبل شرطة الهجرة بعد حصولهم على التأشيرة.

- يجب تحديد مصير تأشيرات الصحفيين والمشجعين الإيرانيين.

- يجب على الشرطة الأمريكية تنفيذ أعلى مستويات بروتوكولات الحماية والأمنية في المطار والفندق وطرق التنقل والملعب لتجنب أي أحداث جانبية أو مشاكل.

- لا يجوز للمشجعين إدخال سوى العلم الرسمي لبلدهم إلى الملعب، ويُمنع إدخال أي علم غير العلم الرسمي للجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى ملعب مباريات منتخب بلادنا.

- يجب ضمان عزف النشيد الوطني للجمهورية الإسلامية الإيرانية بشكل صحيح وبدون خلل في جميع المباريات.

- ينبغي أن تكون أسئلة الصحفيين في المؤتمرات الصحفية فقط حول المسائل الفنية.