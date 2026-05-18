ميسي يسجل ويصنع في أول فوز لإنتر ميامي على ملعبه الجديد

الإثنين، 18 مايو 2026 - 11:39

كتب : FilGoal

تألق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد إنتر ميامي وقاد فريقه لأول فوز على ملعبه الجديد، وذلك على حساب بورتلاند تيمبرز بنتيجة 2-0 في الدوري الأمريكي.

وواصل قائد منتخب الأرجنتين تألقه قبل أقل من شهر على انطلاق كأس العالم 2026، رافعا رصيده إلى 12 هدفا خلال 13 مباراة في الموسم الحالي من الدوري الأمريكي.

وسجل ميسي الهدف الأول بعد مرور نصف ساعة من لعبة جماعية رائعة.

ثم صنع الهدف الثاني في الدقيقة 42 لزميله جيرمان بيرتيرامي.

ليحقق إنتر ميامي أول فوز له في الملعب الجديد، بعد 3 تعادلات وخسارة واحدة.

يذكر أن ملعب نو ستاديوم تم افتتاحه الشهر الماضي، ويتسع لـ27 ألف متفرج.

وبهذه النتيجة رفع إنتر ميامي رصيده غلى 28 نقطة في المركز الثاني للقسم الشرقي بالدوري الأمريكي، خلف ناشفيل المتصدر برصيد 27 نقطة.

