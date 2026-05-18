مصدر من المنتخب لـ في الجول: عبد المنعم ضمن قائمة كأس العالم.. وهذا موقف مهدي وثلاثي المرمى

الإثنين، 18 مايو 2026 - 11:27

كتب : محمد جمال

محمد عبد المنعم - مصر ضد السعودية

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن على ضم محمد عبد المنعم مدافع نيس ضمن قائمة كأس العالم.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك كأس العالم خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو 2026.

ويأتي قرار المنتخب رغم عدم مشاركة اللاعب في أي مباراة رسمية مع نيس هذا الموسم منذ عودته من إصابة القطع في الرباط الصليبي.

وكشف مصدر من منتخب مصر لـ FilGoal.com: "محمد عبد المنعم ضمن قائمة منتخب مصر في كأس العالم، والجهاز الفني يتواصل مع اللاعب باستمرار".

وتابع "المنتخب يتابع حالة مهدي سليمان لبحث موقفه من كأس العالم، وحال كانت هناك صعوبة لضمه سيتم الاختيار بين أحمد الشناوي وعبد العزيز البلعوطي لتعويضه".

واختتم المصدر تصريحاته "المؤكد حتى الآن تواجد الثلاثي محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمد علاء في قائمة كأس العالم".

وكان مهدي سليمان قد تعرض للإصابة خلال مواجهة الزمالك ضد اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية.

ولم يعلن الزمالك تفاصيل إصابة حارس مرماه في انتظار نتيجة الفحوصات الطبية.

ويتواجد منتخب مصر في المحموعة السابعة رفقة بلجيكا وإيران ونيوزلندا.

وتأتي مواعيد مباريات المجموعة كالتالي:

الجولة الأولى

بلجيكا × مصر - 15 يونيو 2026 الساعة العاشرة مساء.

إيران × نيوزلندا - 16 يونيو 2026 الساعة الرابعة فجرا.

الجولة الثانية

بلجيكا × إيران - 21 يونيو 2026 الساعة العاشرة مساء.

نيوزلندا × مصر - 22 يونيو 2026 الساعة الرابعة فجرا.

الجولة الثالثة

نيوزلندا × بلجيكا - 27 يونيو 2026 الساعة السادسة صباحا

مصر × إيران - 27 يونيو 2026 الساعة السادسة صباحا

