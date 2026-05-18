رابطة الدوري السعودي تعد خطتين للجولة الأخيرة من أجل تتويج النصر أو الهلال

الإثنين، 18 مايو 2026 - 11:25

كتب : FilGoal

الهلال - النصر

وضعت رابطة الدوري السعودي للمحترفين خطتَين من أجل تتويج بطل الدوري السعودي في الجولة الأخيرة، الخميس المقبل، حسب جريدة الرياضية السعودية.

ويدخل الدوري السعودي جولته الأخيرة واللقب حائر بين النصر المتصدر وملاحقه الهلال، ولكل منهما فرصة التتويج باللقب.

وأوضح التقرير أن النسخة الرسمية من كأس الدوري ستكون في ملعب الأول بارك الذي يحتضن مباراة فريق النصر المتصدر أمام ضمك.

فيما ستكون هناك كأس أخرى في ملعب مدينة المجمعة الرياضية الذي يشهد لقاء الهلال، ثاني الترتيب، أمام مضيفه الفيحاء.

وأشار إلى أن رابطة الدوري السعودي للمحترفين ستتفقد يوم الاثنين، ملعب المجمعة قبل الجولة الأخيرة تحسُّبًا لتتويج الهلال باللقب.

فيما يزور فريقٌ من مسؤولي التتويج والبروتوكول الملعب مجدَّدًا، الأربعاء، لتجهيزه بالألعاب النارية، وأضواء الليزر قبل لقاء الفيحاء والهلال.

وكان مسؤولو التتويج والبروتوكول في الرابطة تفقدوا يوم الأحد، ملعب الأول بارك ضمن الترتيبات الخاصة بالجولة الختامية، إذ يتوزَّع مسؤولو الرابطة على الملعبَين يوم التتويج.

ويُنتَظر أن يحضر عبد العزيز العفالق، رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين، في ملعب الأول بارك، فيما يحضر عمر مغربل، الرئيس التنفيذي للرابطة، في ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

ويتصدَّر الأصفر ترتيب الدوري السعودي برصيد 83 نقطةً، فيما يأتي الهلال ثانيًا بـ 81 نقطةً قبل الجولة الأخيرة.

ويحتاج النصر إلى الفوز على ضمك دون النظر إلى الحسابات الأخرى من أجل حسم اللقب رسميًّا.

فيما قد تفتح أي نتيجةٍ غير ذلك الباب أمام انتقال الكأس إلى الهلال شريطة فوزه على الفيحاء.

