مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: تقدمنا بطلب لفيفا من أجل اعتماد ودية روسيا دولية

الإثنين، 18 مايو 2026 - 10:54

كتب : محمد جمال

لامين يامال - أحمد فتوح - مصر ضد إسبانيا

يسعى الاتحاد المصري لكرة القدم لاعتماد المواجهة الودية ضد روسيا كمباراة دولية والتي تأتي ضمن الاستعدادات لخوض منافسات كأس العالم.

ويخوض منتخب مصر مباراة ودية أمام روسيا يوم 28 مايو الجاري على استاد مصر بالعاصمة الإدارية.

وتعرض الاتحاد الروسي للإيقاف من قبل فيفا منذ حرب روسيا على أوكرانيا.

وكشف مصدر من اتحاد الكرة لـ FilGoal.com: "تقدم كل من الاتحاد المصري ونظيره الروسي بطلب رسمي للاتحاد الدولي (فيفا) من أجل اعتماد ودية مواجهة مصر ضد روسيا والتي ستكون بطاقم تحكيم جزائري".

وأوضح "الطلب بسبب إيقاف منتخب روسيا عن المشاركة في البطولات والمباريات الدولية، وهو ما يتطلب مخاطبة الاتحاد الدولي لاعتماد المباراة دولية".

ويقام كأس العالم يونيو المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة رفقة بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

وسبق أن التقى منتخب مصر مع نظيره الروسي في 7 مواجهات من قبل 6 منها ودية و1 رسمية.

وفاز منتخب روسيا في 6 ومنتخب مصر في 1.

وجمعت المباراة الأخيرة المنتخبين في مجموعات كأس العالم 2018 وانتهت بفوز روسيا 3-1 آنذاك.

مباراة دولية مصر روسيا
