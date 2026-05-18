مواعيد مباريات الإثنين 18 مايو 2026.. المحلة ضد الاتحاد في صراع البقاء وأرسنال أمام بيرنلي

يشهد اليوم الإثنين الموافق 18 مايو 2026 عددا من المباريات في مختلف المسابقات.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا.

الدوري المصري

يستضيف كهرباء الإسماعيلية فريق حرس الحدود ضمن منافسات الجولة 11 من مرحلة البقاء في الدوري.

وتقام المباراة في تمام الخامسة مساء على استاد بتروسبورت وتذاع عبر قناة أون سبورت ماكس.

بينما في نفس التوقيت يستضيف طلائع الجيش فريق فاركو وتذاع المباراة عبر أون سبورت.

أما قمة مواجهات الجولة فعندما يستضيف غزل المحلة فريق الاتحاد السكندري في تمام الثامنة مساء وتذاع عبر أون سبورت.

وأخيرا يحل وادي دجلة ضيفا على المقاولون العرب في تمام الثامنة مساء وتذاع على أون سبورت ماكس.

الدوري الإنجليزي

يستضيف أرسنال فريق بيرنلي في تمام العاشرة مساء للاقتراب خطوة جديدة من لقب الدوري الإنجليزي.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1.