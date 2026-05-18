مواعيد مباريات الإثنين 18 مايو 2026.. المحلة ضد الاتحاد في صراع البقاء وأرسنال أمام بيرنلي

الإثنين، 18 مايو 2026 - 10:45

كتب : FilGoal

غزل المحلة - الاتحاد

يشهد اليوم الإثنين الموافق 18 مايو 2026 عددا من المباريات في مختلف المسابقات.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا.

أخبار متعلقة:
في غياب عبد المنعم.. نيس يتعادل مع ميتز ويخوض ملحق البقاء في الدوري الفرنسي خدمة في الجول - طرح تذاكر الجولة الأخيرة من مرحلة المنافسة على لقب الدوري المصري صراع الهبوط في الدوري الإسباني – مايوركا وجيرونا بخطر.. وابتعاد ألافيس وإشبيلية إبراهيم عادل يسجل ويقود نورشيلاند لدوري المؤتمر الأوروبي

الدوري المصري

يستضيف كهرباء الإسماعيلية فريق حرس الحدود ضمن منافسات الجولة 11 من مرحلة البقاء في الدوري.

وتقام المباراة في تمام الخامسة مساء على استاد بتروسبورت وتذاع عبر قناة أون سبورت ماكس.

بينما في نفس التوقيت يستضيف طلائع الجيش فريق فاركو وتذاع المباراة عبر أون سبورت.

أما قمة مواجهات الجولة فعندما يستضيف غزل المحلة فريق الاتحاد السكندري في تمام الثامنة مساء وتذاع عبر أون سبورت.

وأخيرا يحل وادي دجلة ضيفا على المقاولون العرب في تمام الثامنة مساء وتذاع على أون سبورت ماكس.

الدوري الإنجليزي

يستضيف أرسنال فريق بيرنلي في تمام العاشرة مساء للاقتراب خطوة جديدة من لقب الدوري الإنجليزي.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1.

غزل المحلة الاتحاد الدوري المصري
نرشح لكم
يوم الحسم.. حالات تتويج الزمالك وبيراميدز والأهلي بلقب الدوري مواعيد مباريات الأربعاء 20 مايو - حسم اللقب في مصر.. ونهائي الدوري الأوروبي أحمد دياب: درع الدوري سينتقل بطائرة إلى ملعب المباراة التي يحسم بها اللقب قائمة بيراميدز - ماييلي وناصر ماهر في الهجوم أمام سموحة مصدر من المصري لـ في الجول: مباريات الأهلي والزمالك بطولة خاصة لنا.. ولا مكافآت استثنائية رئيس سموحة لـ في الجول: لا مكافآت استثنائية لمباراة بيراميدز في بيان رسمي.. غزل المحلة يؤكد عمق العلاقات التاريخية مع الاتحاد السكندري أبو العينين للاعبي سيراميكا: لا أنتظر منكم سوى الفوز على الزمالك
أخر الأخبار
كوبي: مورينيو طلب التعاقد مع لاعب وسط سبورتنج لشبونة 3 دقيقة | الدوري الإسباني
اتحاد العاصمة يشكر الزمالك وجماهيره في بيان رسمي 10 دقيقة | الكرة المصرية
رومانو يكشف تفاصيل اتفاق إنتر مع كيفو على تجديد تعاقده 53 دقيقة | الكرة الأوروبية
جوارديولا: أهنئ أرسنال على التتويج المستحق.. وسنستعد للموسم المقبل ساعة | الدوري الإنجليزي
يوم الحسم.. حالات تتويج الزمالك وبيراميدز والأهلي بلقب الدوري ساعة | الدوري المصري
مواعيد مباريات الأربعاء 20 مايو - حسم اللقب في مصر.. ونهائي الدوري الأوروبي ساعة | الدوري المصري
تصدر المشاهدات العالمية وتراجع إسلاموفوبيا.. تأثير صلاح لم يقف عند حدود الملعب 10 ساعة | تقرير في الجول
رحلة الملك (4) – وعد فأوفى.. صلاح يحفظ ماء وجه البطل 10 ساعة | تقرير في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسالة غامضة من إمام عاشور 2 انتهت نهائي الكونفدرالية - الزمالك (1)-(0) اتحاد العاصمة.. الأبيض يخسر اللقب 3 بعد خسارة الكونفدرالية.. تعرف على الجوائز المالية لـ الزمالك 4 سيراميكا لـ في الجول: هذه تحركاتنا من أجل جماهير الزمالك فأين إدارتهم؟ يكتفون بالبيانات
/articles/529331/مواعيد-مباريات-الإثنين-18-مايو-2026-المحلة-ضد-الاتحاد-في-صراع-البقاء-وأرسنال-أمام-بيرنلي