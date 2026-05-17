مصيره في يد توتنام.. وست هام يخسر من نيوكاسل ويقترب من الهبوط

الأحد، 17 مايو 2026 - 21:49

كتب : FilGoal

وست هام

اقترب وست هام من الهبوط من الدوري الإنجليزي، وذلك بعدما خسر أمام نيوكاسل بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة 37 وقبل الأخيرة.

وتوقف رصيد وست هام عند النقطة 36 في المركز الـ18، بفارق نقطتين عن توتنام صاحب المركز الـ17 والذي سيلعب في الجولة ذاتها ضد تشيلسي.

أما نيوكاسل فرفع رصيده إلى النقطة 49 في المركز الـ11.

أخبار متعلقة:
فابريجاس: ننفق الكثير من الأموال؟ يمكنني أن أعلمكم كم ندفع على التعاقدات إبراهيم عادل يسجل ويقود نورشيلاند لدوري المؤتمر الأوروبي من التشكيك إلى مجاورة "الملك كيني".. كيف شاهد جيرارد تطور مسيرة صلاح بقميص ليفربول

ثلاثية نيوكاسل سجلها كل من ويليام أوسولا هدفين، ونيك فولتيمادة هدف.

وجاء هدف وست هام عن طريق تاتي كاستيلانوس.

ويلعب وست هام في الجولة المقبلة ضد ليدز يونايتد.

وتأكد هبوط كل من ولفرهامبتون وبيرنلي من الدوري الإنجليزي لدوري التشامبيونشيب في الموسم المقبل.

وست هام الدوري الإنجليزي نيوكاسل
نرشح لكم
من التشكيك إلى مجاورة "الملك كيني".. كيف شاهد جيرارد تطور مسيرة صلاح بقميص ليفربول رحلة الملك (2) - صلاح الاستثنائي ليس لاعب الموسم الواحد.. وتذوق الذهب الأوروبي برونو: سعيد برغبة زملائي في تسجيل تمريراتي الحاسمة في وداع كاسيميرو.. مانشستر يونايتد يحسم المركز الثالث بفوز مثير على نوتنجهام تقرير: تأهل نابولي يحسم صفقة هويلوند نهائيا من مانشستر يونايتد برونو فيرنانديز يحطم الرقم القياسي لصناعة الأهداف في الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي يعلن خططه لموكب الاحتفال بالكأسين.. وربما بلقب الدوري أيضا تشابي ألونسو: هذه طموحاتي مع تشيلسي
أخر الأخبار
بهدف فينيسيوس.. ريال مدريد يفوز على إشبيلية ويحرمه من الحلم الأوروبي 7 دقيقة | الدوري الإسباني
مصيره في يد توتنام.. وست هام يخسر من نيوكاسل ويقترب من الهبوط 39 دقيقة | الدوري الإنجليزي
فابريجاس: ننفق الكثير من الأموال؟ يمكنني أن أعلمكم كم ندفع على التعاقدات 44 دقيقة | الكرة الأوروبية
إبراهيم عادل يسجل ويقود نورشيلاند لدوري المؤتمر الأوروبي ساعة | الكرة الأوروبية
من التشكيك إلى مجاورة "الملك كيني".. كيف شاهد جيرارد تطور مسيرة صلاح بقميص ليفربول ساعة | تقرير في الجول
كرة سلة – استبعاد سيف سمير ومالك ياسر.. وعودة زهران لقائمة الأهلي في BAL ساعة | كرة سلة
رحلة الملك (2) - صلاح الاستثنائي ليس لاعب الموسم الواحد.. وتذوق الذهب الأوروبي ساعة | الدوري الإنجليزي
بعد سخرية رئيس ميلان.. ماروتا: أتمنى أن يسلك طريقنا بالتتويج بـ 9 ألقاب ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسالة غامضة من إمام عاشور 2 انتهت نهائي الكونفدرالية - الزمالك (1)-(0) اتحاد العاصمة.. الأبيض يخسر اللقب 3 بعد خسارة الكونفدرالية.. تعرف على الجوائز المالية لـ الزمالك 4 كرة سلة – بيان من الاتحاد بعد خسارة أول مباراتين في نهائي الدوري ضد الأهلي
/articles/529315/مصيره-في-يد-توتنام-وست-هام-يخسر-من-نيوكاسل-ويقترب-من-الهبوط