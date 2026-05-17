مصيره في يد توتنام.. وست هام يخسر من نيوكاسل ويقترب من الهبوط
الأحد، 17 مايو 2026 - 21:49
كتب : FilGoal
اقترب وست هام من الهبوط من الدوري الإنجليزي، وذلك بعدما خسر أمام نيوكاسل بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة 37 وقبل الأخيرة.
وتوقف رصيد وست هام عند النقطة 36 في المركز الـ18، بفارق نقطتين عن توتنام صاحب المركز الـ17 والذي سيلعب في الجولة ذاتها ضد تشيلسي.
أما نيوكاسل فرفع رصيده إلى النقطة 49 في المركز الـ11.
ثلاثية نيوكاسل سجلها كل من ويليام أوسولا هدفين، ونيك فولتيمادة هدف.
وجاء هدف وست هام عن طريق تاتي كاستيلانوس.
ويلعب وست هام في الجولة المقبلة ضد ليدز يونايتد.
وتأكد هبوط كل من ولفرهامبتون وبيرنلي من الدوري الإنجليزي لدوري التشامبيونشيب في الموسم المقبل.
