رحلة الملك (2) - صلاح الاستثنائي ليس لاعب الموسم الواحد.. وتذوق الذهب الأوروبي

في صيف 2018، لم يكن محمد صلاح مجرد لاعب يستعد لموسم جديد مع ليفربول.، بل كان اسما يعيش تحت المجهر الكامل.

بعد موسم أول تاريخي بـ44 هدفا وتحطيم رقم قياسي تهديفي في الدوري الإنجليزي، أصبح السؤال الذي يلاحقه في إنجلترا وأوروبا واضحا ومكررا:

هل يستطيع فعلها مرة أخرى، أم أنه لاعب الموسم الواحد أو One Season wonder كما تسمى في إنجلترا وأن ما حدث كان مجرد انفجار مؤقت لن يتكرر؟

صلاح نفسه دخل الموسم محملا بصورة النهائية المؤلمة للموسم السابق، صورة خروحه مصابا من نهائي دوري أبطال أوروبا بعد التحام مع راموس، ثم انهياره باكيا على أرض الملعب ظلت واحدة من أكثر لقطات الموسم السابق حضورا.

ما حدث بعد الموسم مع منتخب مصر ربما زاد الضغوط بشكل أكبر، صلاح شارك بكأس العالم بدون أن يتعافى بشكل كامل وعلى الرغم من ذلك سجل هدفين، ولكن على المستوى الجماعي كانت مشاركة مصر كارثية إذ خرج المنتخب من دور المجموعات بثلاث هزائم.

حصل صلاح على راحة طبيعية قبل أن يبدأ في الاستعداد للموسم الجديد، ولكن تلك المرة الاستعداد كان حذرا، وكان السؤال في الصحف الإنجليزية مكررا، هل يفعلها مرة أخرى؟

التحدي لم يكن يتعلق فقط بمستوى صلاح وما إذا كان سيتراجع أو حتى يتحسن ولكن كان التحدي الأكبر هو تكرار الأمر ضد مدافعين لن يتغافل أي منهم ضد صلاح بعد موسم أسطوري.

ألان شيرار الهداف التاريخي للدوري تحدث عن صلاح قائلا: "السؤال الأكبر الآن لأن الجميع يعلم ماذا يستطيع صلاح أن يفعل، هل يستطيع أن يكرر ما فعله عندما يتضاعف عدد المدافعين حوله؟ عندما يكون الأمر أصعب هل سيمتلك حلولا ليقدم ما فعله الموسم الماضي".

وتابع "أتطلع لأرى إذا كان يستطيع الإجابة على هذا السؤال".

المباراة الأولى من الموسم كانت موفقة لصلاح وبالفعل سجل أول أهدافه بنجاح ضد وست هام وحقق الفريق فوزا كبيرا بأربعة أهداف دون رد.

ولكن حلاوة البدايات للموسم لم تستمر طويلا وتبدل الأمر واتخذ شكل موجة من الانتقادات بدلا من الإشادات التي تلقاها في الموسم السابق، وهي عادة الإعلام الإنجليزي مع اللاعبين الأجانب بعد عدم التوفيق لعدة مباريات.

بعد 4 مباريات فقط من الموسم بدأت التساؤلات والانتقادات لمستوى صلاح ووصفها بالبداية البطيئة، رغم فوز الفريق في المباريات وتسجيل صلاح لهدفين وصناعة آخر.

بالمقارنة بنفس الفترة من الموسم الماضي لم يكن الأمر يختلف كثيرا إذ سجل صلاح في أول 4 مباريات هدفين أيضا ولكنه صنع مثلهما، ولكن حجم التوقعات وطريقة إنهاء صلاح للموسم جعلت الجميع يفكر في أنه سيبدأ الموسم الجديد كما أنهى الماضي بشكل أسطوري.

يورجن كلوب كان أول المدافعين عن صلاح وبدايته، وقال إن جميع اللاعبين لم يصلوا لأفضل مستوياتم بعد، كما وصل بداية الموسم بفترة الإعداد للموسم الجديد على الرغم من الانتصارات المتتالية.

في الشهر التالي كان صلاح قد تلقى دفعة قوية كمكافئة على الموسم الأسطوري الذي قدمه، وأصبح أول لاعب مصري في التاريخ يترشح للتتويج بجائزة الكرة الذهبية، وهذا بعد حصوله على المركز الثالث في جائزة ذا بيست المقدمة من الاتحاد الدولي.

في الجولة السابعة من الموسم كان ليفربول قد فاز بالفعل في 6 مباريات متتالية، ثم جاءت المواجهة الكبيرة الأولى ضد تشيلسي، وهي مباراة زودت الشكوك.

ليفربول تأخر مبكرا في النتيجة، حتى جاءت الدقيقة 66 وحينها قرر يورجن كلوب تبديل صلاح وإشراك شيردان شاكيري بدلا منه، وحينها تعادل ليفربول في الدقيقة 89 عن طريق ستوريدج.

كلوب خرج عقب المباراة وشدد على أن التبديل كان لأسباب تكتيكية وقال إن صلاح عليه أن يكون حاسما بشكل أكبر في الفرص المتاحة لأنه لاعب عالمي.

مرت 15 جولة، ليفربول يسير بشكل جيد ولكن صلاح لم يكن بنفس الانفجار الذي ظهر به قبل موسم.

بعد 15 مباراة كان صلاح قد سجل فقط 7 أهداف بالدوري، وهدفين بدوري أبطال أوروبا خلال 3 مباريات وهو تقريبا نصف عدد أهدافه فقط بالموسم السابق.

الانتقادات زادت من الإعلام الإنجليزي، الذي قارن بكل تأكيد بين أرقام الموسمين.

جاري نيفيل المحلل بشبكة سكاي سبورتس ونجم مانشستر يونايتد السابق، ناقش تراجع مستوى صلاح، وكان رأيه هو أن المدافعين قد تعرفوا على طريقة صلاح ولذلك لم يعد بإمكانه تقديم نفس الأداء، وأن عليه أن يثبت نفسه من جديد.

الانتقادات لم تصل إلى وصف صلاح بالفاشل بكل تأكيد لأان أرقامه لم تكن سيئة بالنسبة لأي لاعب من الأساس، ولكن الأمر كان أكثر محاولة لإثبات بأنه لاعب جيد ولكنه لن يصبح أسطوريا كما ظهر في البداية.

على الرغم من الانتقادات ولكن كلوب استمر في الدفاع عن صلاح وقال إنه يقدم أداء جيد لمنظومة الفريق، وإن التسجيل ليس هو المعيار الوحيد لجودة اللاعب ولما يقدمه بالنسبة للفريق بكل تأكيد.

الانفجار من جديد

في الجولة التالية كان صلاح على موعد مع الانفجار الثاني له بقميص ليفربول.

ضد بورنموث استعاد صلاح حاسة التهديف، بل أنه سجل أول هاتريك في مسيرته بقميص ليفربول، هاتريك كان بمثابة استعادة الثقة قبل دخول الفترة الأهم في الموسم.

في الأسبوع التالي، كان صلاح أيضا صاحب البصمة الكبرى في تأهل ليفربول لدور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا.

ليفربول دخل المباراة الأخيرة بحاجة إلى الفوز على نابولي من أجل التأهل ضد واحد من أفضل أجيال الفريق الإيطالي خلال السنوات الأخيرة.

التحدي كان لصلاح ضد كاليدو كوليبالي، المدافع القوي الذي وصف بالأفضل في العالم بتلك الفترة.

على الرغم من وجود كوليبالي، إلا أن صلاح تألق وسجل هدف ليفربول الوحيد في المباراة ليقود الفريق للفوز والاستمرار في دوري أبطال أوروبا، وهو هدف ستظهر قيمته فيما بعد من الموسم.

بعد هاتريك بورنموث وهدف نابولي، لم يتوقف صلاح من جديد عن التألق وزادت الأرقام التهديفية، وحتى أنه بدأ في التألق أخيرا بالمباريات الأخيرة بعد التسجيل والصناعة ضد أرسنال خلال فوز ليفربول بخماسية.

وبشهر يناير كان قد حان وقت كتابة رقم مميز، حينما سجل صلاح ثنائية ضد كريستال بالاس ليقود ليفربول لتصدر الدوري، وليصل لهدفه رقم 50 في الدوري الإنجليزي.

الانتقادات عادت من جديد بعد مباراة كريستال بالاس، لأن صلاح عقبها لعب 11 مباراة بالدوري ودوري الأبطال مجتمعين ولم يسجل إلا هدفا وصنع آخر، وعلى الرغم من تأهل الفريق لربع نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب بايرن ميونيخ إلا أنه خسر صدارة الدوري بعد تعادلين مع إيفرتون ومانشستر يونايتد.

ألان شيرار الذي تسائل عن قدرة صلاح في بداية الموسم كان هو أول من انتقده.

وقال شيرار حول صلاح: "يبدو وأن صلاح يعاني من أزمة ثقة وظهرت عليه ملامح العصبية".

وأضاف "هذا الأمر يبدو مثيرا للقلق للغاية لـ ليفربول في هذا الوقت من الموسم".

وواصل "صلاح 17 هدفا في الدوري حتى الآن، وهو بكل تأكيد يقدر على العودة لمستواه".

وأردف "لكنه لم يصل لمستوى الموسم الماضي، كان وقتها قد سجل 24 هدفا. وهذه السنة هي الأهم لأن ليفربول يصارع على اللقب".

ويرى شيرر "المدافعون يعلمون الآن جيدا ماذا سيفعل صلاح بالكرة. يتوغل من اليمين وينقل الكرة لقدمه اليسرى. صلاح لم يكن مؤثرا هذا الموسم في المباريات الكبيرة".

وأكمل حديثه قائلا: "في مواجهتي الدربي هذا الموسم إلى جانب 8 مباريات ضد الكبار في الدوري، لم يسجل ألا مرة من علامة الجزاء أمام أرسنال".

وتابع "وعلى العكس تماما، أجويرو يتألق وسجل 8 أهداف في آخر 7 مباريات لـ مانشستر سيتي".

ولكن هل كان صلاح يستحق الانتقادات بالفعل خلال هذه الفترة أم أن الأزمة كانت تتعلق بليفربول بشكل عام؟

مع تسجيل صلاح لـ 17 هدفا فقط إلا أنه كان ثاني الهدافين للدوري بفارق هدف وحيد فقط عن أجويرو، ولكن الانتقادات كانت تتعلق بمقارنة صلاح بصلاح نفسه وليس بلاعبين آخري.

سكاي سبورتس كانت قد كتبت تقريرا عن أساب تراجع صلاح وحينها ظهر أن معدل تحويل صلاح للفرص انخفض من 22.2% إلى 18.1 وأصبح يسجل 0.6 هدفا بالمباراة مقارنة ب 0.75 في الموسم السابق.

ولكن المشكلة الأكبر كانت في أن صلاح لم يعد يسدد كثيرا وانخفض معدل تسديداته من 4.4 تسديدة بالمباراة إلى 3.4 أي بنسبة 20% أقل.

ولكن الإحصائيات أيضا كانت قد أثبتت أن ليفربول أصبح يصنع فرصا أقل خاصة بعد رحيل فيليب كوتينيو وإصابة أليكس تشامبرلين أكثر من صنعا الفرص بالموسم الماضي، ليتحول جيمس ميلنر وصلاح بنفسه إلى الأكثر صناعة للفرص بالفريق ولكن بنسبة أقل من الثنائي الآخر، أي أن صلاح أصبح يلعب دور المسجل والصانع وليس فقط دور الهداف مثل الموسم الماضي.

هذه الإحصائية أثبتت أن ليفربول نفسه كفريق أصبح يعاني من من عدم وجود صانع ألعاب بعد رحيل كوتينيو، وأن على ليفربول البحث عن لاعب جديد ليقدم نفس أدواره وحينها ربما مشكلة صلاح التهديفية قد تتحسن.

ليفربول استمر في سلسلة انتصارات بعد التعادل مع إيفرتون وبعد غياب 6 مباريات سجل صلاح هدفا ضد ساوثامبتون، وجاءت المباراة التالية ضد فريقه السابق تشيلسي.

في المباراة السابقة أطلقت جماهير تشيلسي هتافات عنصرية ضد صلاح خلال مباراة للفريق بالدوري الأوروبي ووصفته لـ "صلاح المفجر".

أثناء المباراة تقدم ليفربول بالهدف الأول ثم جاءت الدقيقة 53 ليستلم صلاح الكرة ويثبت بالفعل بأنه مفجر كما وصفته جماهير تشيلسي ولكنه فجر شباكهم بتسديدة صاروخية لم يتمكن كيبا أريزابالاجا من التعامل معها.

بعد الهدف احتفل صلاح باحتفاله التقليدي على طريقة رياضة اليوجا والذي أصبح أيقونة لاحتفال الملك المصري فيما بعد.

لا تستلم أبدا

بعد مباراة تشيلسي دخل موسم صلاح وليفربول إلى محطة جديدة.

لم يهز شباك كارديف ولكنه سجل وصنع ضد بورتو بربع نهائي دوري الأبطال وسجل هدفين ضد هادرسفيلد في الاختبار الأخير قبل مواجهة برشلونة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ليفربول لعب ضد برشلونة مباراة ذهاب كانت هي الأسوأ للفريق وربما لصلاح وانتهت بفوز برشلونة بثلاثية دون رد ليبدو أن الحلم الأوروبي بدأ يتبخر للموسم الثاني على التوالي.

قبل مباراة الإياب كان على ليفربول مواجهة نيوكاسل في الدوري.

وخلال مواجهة نيوكاسل سجل صلاح هدفا واستعاد مستواه من جديد ولكنه لم يستمر حتى النهاية، إذ تعرض صلاح لإصابة قوية في الرأس بالدقيقة 73 بعد التحام مع مارتن دوبرافكا حارس نيوكاسل ليفقد وعيه ويخرج من المباراة مستبدلا.

صلاح تعرض لإرتجاج بسيط في المخ وحالته لم تكن صعبة ولكن على الرغم من ذلك كانت مشاركته ضد برشلونة مستبعدة بسبب بروتوكول الإرتجاج والذي ينص على ضرورة حصول اللاعب على راحة لمدة أسبوعين بعد الإصابة به.

ليفربول وجد أنه سيواجه برشلونة في إياب نصف نهائي دوري الأبطال بدون محمد صلاح وساديو ماني الثنائي الأفضل بالفريق ومتأخرا بثلاثة أهداف كاملة.

قبل المباراة ظهر صلاح في ملعب أنفيلد مرتديا قميصا أسود كتب عليه عبارة "لا تستلم أبدا" وهو قميص أيضا تحول إلى شيء أيقوني يرتديه الشباب حتى يومنا هذا.

لاعبو ليفربول بالفعل يبدو وأنهم أخذوا بنصيحة صلاح ولم يستسلموا أبدا خلال المباراة، في غياب صلاح وماني، ظهر فينالدوم وديفوك أوريجي الذي سجل كل منهما هدفين في مباراة غاب فيها برشلونة كل الغياب عن مستواه ليفوز ليفربول برباعية ويتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي.

الذهب الأوروبي والخيبة التاريخية محليا

بعد الوصول لنهائي دوري الأبطال أصبح ليفربول على بعد مباراتين فقط من أجل كتابة التاريخ أخيرا مع يورجن كلوب المدرب الذي انتشل الفريق من القاع للقمة، كما أن صلاح أصبح على بعد خطوة ليصبح أول مصري يتوج بدوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي.

الوضع في الدوري لم يكن الأفضل، لأن ليفربول لم يملك مصيره بأيديه، وبالفعل فاز ليفربول على ولفرهامبتون بهدفين ومانشستر سيتي كما المتوقع لم يفقد أي نقطة ليتوج بلقب الدوري الإنجليزي في خيبة تاريخية للريدز.

الخيبة بالفعل كانت تاريخية لأن ليفربول تمكن من تحقيق الفوز في آخر 9 مباريات بالدوري ووصل إلى النقطة 97 في الدوري دون التتويج باللقب وهي سابقة تاريخية وبنفس الوقت خيبة أمل كبيرة في أن تقترب من الـ 100 نقطة وتخسر لقب الدوري بنقطة واحدة.

بعد خيبة الأمل المحلية اتجهت الأنظار لدوري الأبطال من جديد، ليفربول امتلك فرصة أخرى لتعويض خيبة الأمل الأوروبية بعد عام واحد.

عام كان فيه صلاح على بعد خطوة واحدة من دوري أبطال أوروبا وربما من جائزة أفضل لاعب في العالم ولكن تلك الأحلام تبخرت بعد إصابة صلاح في الكتف من راموس وأيضا أخطاء لوريس كاريوس والتي أبعدت الفريق عن التتويج باللقب.

قبل المباراة تحدث صلاح عن أحلامه التي تمنى أن تتحق وقال في تصريحات لبي إن سبورتس: "أتمتى أن تتحول إحلامي إلى حقيق بالتسجيل في نهائي دوري أبطال أوروبا".

النهائي لم يكن الأصعب على ليفربول الذي واجه منافسا يعرفه جيدا وهو توتنام الإنجليزي.

تلك المرة لامس صلاح أحلامه بشكل حقيقي وسجل بالفعل هدفا من ركلة جزاء في نهائي دوري أبطال أوروبا، قبل أن يضيف أوريجي الهدف الثاني ليلامس ليفربول الذهب الأوروبي أخيرا بعد غياب لما يقارب الـ 15 عاما وليحقق صلاح وجيل يورجن كلوب اللقب الأول مع الفريق.

موسم صلاح تحول من تساؤل حول ما إذا كان قادرا على فعلها من جديد إلى لاعب يسجل في نهائي دوري أبطال أوروبا ويتوج باللقب.

وحتى على المستوى المحلي، مع كل الانتقادات التي تعرض لها صلاح، إلا أنه حصل على جائزة هدفا الدوري للمرة الثانية على التوالي ولكن مشاركة مع ساديو ماني وأوباميانج بـ 22 هدفا لكل منهما ليرشح مرة أخرى لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

والآن سنستعرض لكم أرقام صلاح في الموسم الذي نال خلاله الكثير من الانتقادات للحكم عما إذا كانت مستحقة أم أنه فقط كان قد رفع المعايير المطلوبة للاعب بمثل قيمته.

تلك الأرقام ستكون بجميع البطولات خلال الموسم وليس لبطولة بيعنها.

لعب: 52 مباراة.

سجل: 27 هدفا.

صنع: 10 أهداف.

الجوائز: هداف الدوري الإنجليزي الممتاز - أفضل لاعب في إفريقيا - دوري أبطال أوروبا.

بعد هذا الموسم أغلق صلاح النقاش حول ما إذا كان لاعب الموسم الواحد إلى الأبد، ولكن كعادة الإعلام الإنجليزي بدأ في تساؤلات جديدة، هل صلاح قادر على تقديم ما قدمه لموسم ثالث؟ هذا ما سيجاوب عليه الملك المصري بنفسه خلال الموسم التالي.