قائمة الأردن – عودة الفاخوري على رأس 30 لاعبا في الاختيارات الأولية لكأس العالم

الأحد، 17 مايو 2026 - 19:38

كتب : FilGoal

عودة الفاخوري لاعب منتخب الأردن

أعلن جمال سلامي المدير الفني لمنتخب الأردن قائمة النشامى الأولية لكأس العالم 2026.

عودة فاخوري

النادي : بيراميدز

الأردن

وتضم القائمة الأولية 30 لاعبا لمنتخب الأردن، من أجل مواجهتي سويسرا وكولومبيا وديا استعدادا لكاس العالم.

وشهدت القائمة تواجد عودة الفاخوري لاعب بيراميدز.

أخبار متعلقة:
منافس مصر - قائمة إيران.. تواجد طارمي وغياب أزمون في الاختيارات الأولية قائمة كوريا - سون وكانج إن على رأس القائمة لـ كأس العالم قائمة اليابان - ناجاتومو على رأس الاختيارات النهائية.. وغياب ميتوما ومينامينو عن كأس العالم

بينما يغيب يزن النعيمات بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وجاءت قائمة الأردن كالآتي:

حراسة المرمى: يزيد أبو ليلى – عبد الله الفاخوري – نور بني عطية – أحمد جعيدي

خط الدفاع: عبد الله نصيب – يزن العرب – حسام أبو الذهب – محمد أبو النادي – سليم عبيد – سعيد الروسان – إحسان حداد – أحمد عساف – أنس بدوي

خط الوسط: مهند أبو طه – محمد أبو حشيش – محمد أبو غوش – إبراهيم سعادة – عامر جاموس – نزار الرشدان – نور الروابدة – يوسف قشي – رجائي عايد – محمد الداوود – محمد مرضي

خط الهجوم: موسى التعمري – إبراهيم صبرة – عودة الفاخوري – محمد أبو زريق – علي عزايزة – علي علوان

ويقع منتخب الأردن في المجموعة العاشرة لكأس العالم بجانب كل من الأرجنتين والجزائر والنمسا.

عودة الفاخوري الأردن كأس العالم قائمة الأردن
نرشح لكم
منافس مصر - قائمة إيران.. تواجد طارمي وغياب أزمون في الاختيارات الأولية قائمة كوريا - سون وكانج إن على رأس القائمة لـ كأس العالم كادينا سير: بارينيتشيا يغيب عن كأس العالم 2026 بسبب الإصابة 8 لاعبين محتملين؟ كيف يفكر حسام حسن لقائمة منتخب مصر في كأس العالم مهاجم سندرلاند ومدافع ولفرهامبتون ضمن قائمة هايتي في كأس العالم غياب ثنائي الأهلي والزمالك.. لموشي يعلن قائمة تونس النهائية لكأس العالم 2026 دي بول: أستعد مع ميسي لكأس العالم من الآن بتدريبات مزدوجة بيرناردو سيلفا: أريد حسم مستقبلي قبل كأس العالم
أخر الأخبار
بعد سخرية رئيس ميلان.. ماروتا: أتمنى أن يسلك طريقنا بالتتويج بـ 9 ألقاب 21 دقيقة | الكرة الأوروبية
قائمة الأردن – عودة الفاخوري على رأس 30 لاعبا في الاختيارات الأولية لكأس العالم ساعة | في المونديال
إلفيرسبيرج يصعد للدوري الألماني لأول مرة في تاريخه ساعة | الكرة الأوروبية
صاروخية موديبا تقرب صنداونز من لقب أبطال إفريقيا قبل الحسم في المغرب ساعة | الكرة الإفريقية
كونتي: رئيس النادي يعرف ما أريده بشأن مستقبلي ساعة | الكرة الأوروبية
هيثم حسن أساسي مع أوفييدو ضد ألافيس ساعة | الدوري الإسباني
تشكيل ريال مدريد - عودة مبابي.. وكارباخال أساسي ضد إشبيلية ساعة | الدوري الإسباني
برونو: سعيد برغبة زملائي في تسجيل تمريراتي الحاسمة 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسالة غامضة من إمام عاشور 2 انتهت نهائي الكونفدرالية - الزمالك (1)-(0) اتحاد العاصمة.. الأبيض يخسر اللقب 3 بعد خسارة الكونفدرالية.. تعرف على الجوائز المالية لـ الزمالك 4 كرة سلة – بيان من الاتحاد بعد خسارة أول مباراتين في نهائي الدوري ضد الأهلي
/articles/529308/قائمة-الأردن-عودة-الفاخوري-على-رأس-30-لاعبا-في-الاختيارات-الأولية-لكأس-العالم