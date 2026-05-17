قائمة الأردن – عودة الفاخوري على رأس 30 لاعبا في الاختيارات الأولية لكأس العالم

أعلن جمال سلامي المدير الفني لمنتخب الأردن قائمة النشامى الأولية لكأس العالم 2026.

وتضم القائمة الأولية 30 لاعبا لمنتخب الأردن، من أجل مواجهتي سويسرا وكولومبيا وديا استعدادا لكاس العالم.

وشهدت القائمة تواجد عودة الفاخوري لاعب بيراميدز.

بينما يغيب يزن النعيمات بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وجاءت قائمة الأردن كالآتي:

حراسة المرمى: يزيد أبو ليلى – عبد الله الفاخوري – نور بني عطية – أحمد جعيدي

خط الدفاع: عبد الله نصيب – يزن العرب – حسام أبو الذهب – محمد أبو النادي – سليم عبيد – سعيد الروسان – إحسان حداد – أحمد عساف – أنس بدوي

خط الوسط: مهند أبو طه – محمد أبو حشيش – محمد أبو غوش – إبراهيم سعادة – عامر جاموس – نزار الرشدان – نور الروابدة – يوسف قشي – رجائي عايد – محمد الداوود – محمد مرضي

خط الهجوم: موسى التعمري – إبراهيم صبرة – عودة الفاخوري – محمد أبو زريق – علي عزايزة – علي علوان

ويقع منتخب الأردن في المجموعة العاشرة لكأس العالم بجانب كل من الأرجنتين والجزائر والنمسا.