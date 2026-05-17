إلفيرسبيرج يصعد للدوري الألماني لأول مرة في تاريخه

في إنجاز تاريخي، صعد نادي إلفيرسبيرج لدوري الدرجة الأولى الألماني لأول مرة في تاريخه.

واحتل الفريق المركز الثاني بجدول ترتيب الدرجة الثانية الألماني برصيد 62 نقطة ليحصل على مركز الصعود المباشر للدرجة الثانية.

وفاز إلفيرسبيرج في الجولة الاخيرة على برويسن مونستر بثلاثة أهداف دون مقابل.

سجل لإلفيرسبيرج في المباراة كل من بامباسي كونتي ودافيد موكوا الذي أحرز هدفين.

ودخلت الجماهير لأرض الملعب للاحتفال بالصعود التاريخي عقب نهاية المباراة.

وكان شالكة قد صعد بشكل رسمي بعد احتلال صدارة جدول الترتيب.

بينما صعد باديربورن للمباراة الفاصلة على الصعود أو عدم الهبوط ليواجه فولفسبورج الذي احتل المركز 16 بالدرجة الأولى.