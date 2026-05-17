إلفيرسبيرج يصعد للدوري الألماني لأول مرة في تاريخه

الأحد، 17 مايو 2026 - 19:38

كتب : FilGoal

احتفال إلفيرسبيرج بالصعود للدوري الألماني

في إنجاز تاريخي، صعد نادي إلفيرسبيرج لدوري الدرجة الأولى الألماني لأول مرة في تاريخه.

الصعود كان هو الأول في تاريخ إلفيرسبيرج لدوري الدرجة الأولى الألماني.

واحتل الفريق المركز الثاني بجدول ترتيب الدرجة الثانية الألماني برصيد 62 نقطة ليحصل على مركز الصعود المباشر للدرجة الثانية.

أخبار متعلقة:
بايرن ميونيخ يختتم الدوري الألماني بخماسية ضد كولن.. وفولفسبورج ينجو مؤقتا من الهبوط مايكل أوليسي أفضل لاعب في الدوري الألماني سكاي: يايسله منفتح على العودة إلى أوروبا وسط عروض ألمانية وإنجليزية كومباني: نوير في كأس العالم؟ لدينا أفضل حارس مرمى ألماني

وفاز إلفيرسبيرج في الجولة الاخيرة على برويسن مونستر بثلاثة أهداف دون مقابل.

سجل لإلفيرسبيرج في المباراة كل من بامباسي كونتي ودافيد موكوا الذي أحرز هدفين.

ودخلت الجماهير لأرض الملعب للاحتفال بالصعود التاريخي عقب نهاية المباراة.

وكان شالكة قد صعد بشكل رسمي بعد احتلال صدارة جدول الترتيب.

بينما صعد باديربورن للمباراة الفاصلة على الصعود أو عدم الهبوط ليواجه فولفسبورج الذي احتل المركز 16 بالدرجة الأولى.

إلفيرسبيرج الدوري الألماني
نرشح لكم
نهاية القائد مع الصقور.. بنفيكا يعلن رحيل أوتاميندي مصيره في يد توتنام.. وست هام يخسر من نيوكاسل ويقترب من الهبوط فابريجاس: ننفق الكثير من الأموال؟ يمكنني أن أعلمكم كم ندفع على التعاقدات إبراهيم عادل يسجل ويقود نورشيلاند لدوري المؤتمر الأوروبي بعد سخرية رئيس ميلان.. ماروتا: أتمنى أن يسلك طريقنا بالتتويج بـ 9 ألقاب كونتي: رئيس النادي يعرف ما أريده بشأن مستقبلي برونو: سعيد برغبة زملائي في تسجيل تمريراتي الحاسمة مباراة التأهل الأوروبي.. إبراهيم عادل أساسي مع نورشيلاند بالجولة الأخيرة من الدوري الدنماركي
أخر الأخبار
صراع الهبوط في الدوري الإسباني – مايوركا وجيرونا بخطر.. وابتعاد ألافيس وإشبيلية 13 دقيقة | الدوري الإسباني
نهاية القائد مع الصقور.. بنفيكا يعلن رحيل أوتاميندي 21 دقيقة | الكرة الأوروبية
بهدف فينيسيوس.. ريال مدريد يفوز على إشبيلية ويحرمه من الحلم الأوروبي 39 دقيقة | الدوري الإسباني
مصيره في يد توتنام.. وست هام يخسر من نيوكاسل ويقترب من الهبوط ساعة | الدوري الإنجليزي
فابريجاس: ننفق الكثير من الأموال؟ يمكنني أن أعلمكم كم ندفع على التعاقدات ساعة | الكرة الأوروبية
إبراهيم عادل يسجل ويقود نورشيلاند لدوري المؤتمر الأوروبي ساعة | الكرة الأوروبية
من التشكيك إلى مجاورة "الملك كيني".. كيف شاهد جيرارد تطور مسيرة صلاح بقميص ليفربول ساعة | تقرير في الجول
كرة سلة – استبعاد سيف سمير ومالك ياسر.. وعودة زهران لقائمة الأهلي في BAL ساعة | كرة سلة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسالة غامضة من إمام عاشور 2 انتهت نهائي الكونفدرالية - الزمالك (1)-(0) اتحاد العاصمة.. الأبيض يخسر اللقب 3 بعد خسارة الكونفدرالية.. تعرف على الجوائز المالية لـ الزمالك 4 كرة سلة – بيان من الاتحاد بعد خسارة أول مباراتين في نهائي الدوري ضد الأهلي
/articles/529307/إلفيرسبيرج-يصعد-للدوري-الألماني-لأول-مرة-في-تاريخه