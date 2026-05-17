كونتي: رئيس النادي يعرف ما أريده بشأن مستقبلي

أوضح أنطونيو كونتي مدرب نابولي أن أوريليو دي لاورنتيس رئيس النادي يعرف بالفعل ما يريده بشأن مستقبله وذلك قبل الاجتماع معه لتقييم الموسم واحتياجات الفريق.

وفاز نابولي على منافسه بيزا بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة قبل الأخيرة من الدوري الإيطالي.

وقال المدرب الإيطالي عبر DAZN: "تربطني علاقة ودية مع أوريليو دي لاورنتيس رئيس النادي، أنا ممتن له على منحي فرصة تدريب فريق مثل هذا، قلت دائما الفوز والاحتفال في نابولي هو أفضل شيء في العالم ويساوي 10 أضعاف ما يساويه في أي ناد آخر".

وأضاف "وعدت الرئيس أن عندما تنتهي تجربتي مع نابولي فسأترك خلفي فريق قوي وطموح وقادر على التسبب في مشاكل لمنافسيه".

وأتم "اجتماع مع دي لارونتيس؟ الرئيس يعرف أفكاري منذ شهر بالفعل".

وضمن نابولي التأهل بشكل رسمي إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويحتل نابولي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 73 نقطة.